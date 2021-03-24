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紐森提名亞裔州議員邦塔 任加州檢察長

記者劉先進／屋崙報導
州長紐森24日宣布，將向州議會提名48歲的東灣亞裔州眾議員邦塔擔任新的加州檢察長。（視頻截圖）
州長紐森24日宣布，將向州議會提名48歲的東灣亞裔州眾議員邦塔擔任新的加州檢察長。（視頻截圖）

州長紐森24日宣布，將提名48歲的東灣亞裔州眾議員邦塔（Rob Bonta）擔任新的加州檢察長，以填補剛宣誓就任美國衛生與公眾服務部部長的貝塞拉（Xavier Becerra）的空缺。提名需在90天內得到州參、眾兩會的確認。

如提名通過，邦塔將成為首位擔任加州檢察長的菲律賓裔、第二位擔任加州總檢察長的亞裔。紐森目前正面臨洶湧的罷免行動，同時針對亞裔的暴力犯罪猖獗，不少人希望他任命一位亞裔檢察長，以對仇恨犯罪採取強硬行動。同時，加州亞裔人口比例16%，僅次於夏威夷，任命亞裔以反應族裔代表性。

紐森果然不負眾望。他並表示，邦塔一直在強化仇恨犯罪法律，和仇恨力量戰鬥，在少數族裔社區受到攻擊時，他能夠保護社區免受傷害。

邦塔政壇生涯 東灣息息相關

邦塔出生於菲律賓，在加州的中央山谷長大，父母都是社會活動家，組織西裔和菲裔農場工人爭取種族、經濟和公民權利。他在耶魯大學獲得歷史和法律學位。

邦塔曾任舊金山市府副律師，政壇生涯和東灣城市息息相關。2010年他擔任阿拉米達市議員，2012年當選為州眾議員，代表東灣屋崙、阿拉米達和聖利安住（San Leandro）等城市，成為加州160多年歷史上首個菲律賓裔州議員。

紐森選擇在舊金山歷史悠久的國際酒店（International Hotel）宣布提名，象徵意義重大。1977年，亞太裔加州人在酒店舉行著名的維權集會，以拯救老年居民的家園並保護社區。這場抗議活動推動了亞裔政治活動的興起。邦塔的母親協助組織了這場抗議活動，她24日親臨現場，見證州長對兒子的任命。

近期針對亞裔的暴力犯罪飆升。亞特蘭大按摩院槍殺案後，各界一直呼籲紐森選擇亞太裔檢察長。

紐森在聲明中說，邦塔代表了加州的偉大，渴望進行正義的鬥爭，扭轉系統性的不公正。「邦塔的父母從事社會正義運動，他在此氛圍中成長，成為修復司法系統和捍衛每個加州人權利的全國性領袖。最重要的是，在此時，當許多社區因為他們是誰和他們所愛的人而受到攻擊時，邦塔一直在強化仇恨犯罪法律，和仇恨力量戰鬥，保護社區免受傷害。他將是一位了不起的檢察長，我迫不及待地想看到他開始工作。 」

紐森若挺過罷免 邦塔2年內選連任

邦塔感謝州長的信任，他說，「我之所以成為一名律師，是因為相信法律是為最多的人帶來積極改變的最佳途徑。加州是偉大的州，能夠擔任州檢察長是一生的榮幸。我將鞠躬盡瘁，確保每個受到冤屈的加州人都能找到正義，確保每個人都能受到法律的公平對待。」

邦塔此前曾提出取消使用現金保釋的法案，但去年公投未通過。他建議逐步取消加州對私人監獄的使用。他還是廢除死刑的憲法修正案的眾多共同作者之一，但未獲成功。邦塔支持一項新法律，授權州檢察長調查警方對手無寸鐵的平民的致命槍擊事件。

州檢察長目前被視為政壇新星的最佳跳板。現任總統賀錦麗、前州長布朗，都在州檢察長上任職。不過，如果紐森能挺過今年的罷免風波，邦塔需在兩年內競選連任。

州長紐森（中）此前和州議員邦塔（右一）同時參加記者會。（檔案圖，記者劉先進／攝影...
州長紐森（中）此前和州議員邦塔（右一）同時參加記者會。（檔案圖，記者劉先進／攝影）

加州 紐森 亞裔

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