全美最豪氣 金山奧克蘭保障收入 600家庭每月發500元

屋崙將實行保障收入試點計畫，符合條件的600個非裔、原住民和有色人種低收入家庭，將至少連續18個月、無條件獲得每月500元的收入。預計最快今年春季開始付款。（取自屋崙韌性家庭計畫官網）

屋崙 市長薛麗比和非營利組織「家庭獨立倡議」（Family Independence Initiative）等23日在線上記者會宣布，將在屋崙實行保障收入試點計畫（Guaranteed Income Pilot Program），符合條件的600個非裔 、原住民和有色人種（Black, Indigenous, People of Color，簡稱BIPOC）低收入 家庭，將至少連續18個月、無條件獲得每月500元的收入。無房無證居民均可申請。預計最快今年春季開始向這些家庭付款。

屋崙的保障收入試點計畫，也被譽為全美最大類似計畫之一。

600個家庭隨機挑選

根據屋崙市府公布的資料，符合條件的家庭為：非裔、原住民和有色人種（即根據屋崙公平指數，貧富差距最大的群體），收入較低，至少有一個18歲以下的孩子，無論其是否有住房，是否為無證居民。

低收入是指，在地區收入中位數的50%或以下（三口之家每年約5萬9000元）。屋崙的保證收入名額，一般留給收入低於聯邦貧困線138%（三口之家每年約3萬）的極低收入家庭。

屋崙市府表示，在春季和秋季的晚些時候，將發佈一個多語言的線上表格，想申請的家庭可回答數個問題來查看是否符合條件。之後，600個家庭將被隨機挑選出來，拿到現金付款。可以任何方式使用這500元。他們可以選擇參加定期的調查和訪談，但並非必須條件。

受助者找工作速度快

「家庭獨立倡議」與全國性的「市長聯合提供保障收入」行動（Mayors for a Guaranteed Income）合作打造的這一「屋崙韌性家庭計畫」（Oakland Resilient Families），為600個家庭提供支持，透過保障收入消除經濟穩定性、流動性和資產方面的種族差異，同時幫助受助者重新就業。

「市長聯合提供保障收入」行動在全國幾十個城市召開會議，支持保障收入試點。3月發布的初步結果發現，2019年2月到2020年2月收集的數據發現，受助人獲得全職工作的速度是非受助人的兩倍多。隨著時間的推移，以及與對照組相比，受助者的焦慮和抑鬱程度都有所降低。他們在情緒健康，疲勞水準和整體幸福感方面也有統計學上的顯著改善。

試點計畫已籌款675萬

保障收入的資金，全部來自慈善捐款，由非營利組織Blue Meridian Partners的Place Matters計畫出資。該計畫的目的是投資地方，改善美國各地社區的經濟和社會流動性。

「家庭獨立倡議」總裁赫雷納（Jesus Gerena）表示，預計600個家庭將集中在東屋崙社區集中區域，以及屋崙更廣泛的區域。計畫已籌資675萬，其中80%將分發給家庭。

薛麗比表示，保障收入想法由來已久，其時代已經到來，屋崙的努力並非全國首創。今天所看到的貧困不是個人的失敗，而是制度的失敗。保障收入是幾十年來看到的最有希望的制度變革，是改善種族平等和經濟流動性的工具之一。

士德頓（Stockton）也有類似計畫，從2019年開始試點，每月給125人提供500元。前士德頓市長塔布斯（Michael Tubbs）說，他為今天的屋崙感到驕傲。士德頓的計畫也曾遭遇批評，有人說受助人會把錢全部花在毒品和酒精上。但事實上受助者更多參與工作，因為他們能夠支付托兒費，汽車維修費或購買面試服裝，有喘息的空間。