加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

進入橙色級別後，灣區電影院可允許更多民眾進入。（Getty Images）

加州 23日公布最新疫情級別更動，灣區舊金山 、聖他克拉拉縣和馬連縣即日起進入限制更寬鬆的橙色級別。

此次更動級別的共有十個縣，肯恩（Kern）、史丹斯勞（Stanislaus）和內華達（Nevada）三縣將從紫色級別轉為紅色級別，舊金山、聖他克拉拉、馬連、拉森（Lassen）、曲尼特（Trinity）和宇洛（Yolo）等六縣將從紅色級別轉為橙色級別，塞拉縣（Sierra）將從橙色級別轉為黃色級別。這項改變即日起生效。

進入橙色級別後，舊金山、聖他克拉拉縣和馬連縣的主要公共室內場所人數限制為：

— 動物園、博物館、水族館：正常容量50%

— 宗教聚會場所：正常容量50%

— 電影院 ：正常容量50%或最多200人（人數較低者優先）

— 健身房：正常容量25%

— 餐廳：正常容量50%或最多200人（人數較低者優先）

— 酒莊、釀酒廠：正常容量25%或最多100人（人數較低者優先）

— 家庭娛樂中心：正常容量25%

在聖荷西市中心和金寶市開有兩家日式料理店Sushi Confidential的東主穆斯特勒（Randy Musterer）表示，限制較少的級別對餐廳來說有如一條救命繩索，尤其是戶外用餐空間有限的餐廳。穆斯特勒指出，在聖他克拉拉縣進入紅色級別後，他並未開放餐廳堂食，因為室內最多只能開放25%的座位，對餐廳收入不會有顯著的改善，但現在可開放50%，在天氣還未轉暖之前或下雨時是可行的選擇。

仍有8縣處最嚴紫色級別

衛生官員表示，阿拉米達縣最快可以在3月31日進入橙色級別，康曲柯士達縣最快可以在4月4日進入橙色級別，蘇諾瑪縣、蘇拉諾縣和納巴縣可能還會在紅色級別多停留一段時間。

加州58縣中目前仍有8縣處於限制最嚴格的紫色級別，大部分都是中谷地區的縣，代表這些縣現在的病毒傳播率仍然很高。

酒吧可開放戶外餐桌服務

舊金山官員先前表示，進入橙色級別後，就算顧客沒有點餐，酒吧、釀酒廠和酒莊也可以開放戶外餐桌服務，每張餐桌最多可坐六人。舊金山官員在聲明中說：「由於戶外環境比室內安全，我們將繼續致力擴大戶外活動。」

除了餐廳堂食、電影院、博物館、健身房和商店室內購物，橙色級別縣的洗衣店、乾洗店、銀行、汽車修理廠、個人服務等商業的室內人數也可提高為正常容量的50%，飯店也可開放用餐和健身中心。此外，上班族也可重回辦公室工作，人數限制為正常容量的25%，但員工人數少於20人的公司則不受此限，但必須將辦公室空間調整為員工至少相距6呎的設置。

根據加州現行的規定，50人以下的戶外藝術、音樂和戲劇活動和慶典可以重新舉行，但不同家庭的觀眾必須相隔至少6呎；戶外體育和娛樂活動的現場觀眾人數不得超過正常容量20%，觀眾必須是住在活動現場方圓120哩以內的民眾。從4月1日起，加州將提高戶外體育和娛樂活動現場觀眾人數到正常容量的33%，觀眾可以是所有加州居民。