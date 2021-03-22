仇恨犯罪屢傳 奧克蘭義工隊巡邏華埠 連阻砸車等事件

屋崙華埠義工巡邏，制止數起突發事件，華埠治安大為好轉。（記者劉先進 ／攝影）

最近數周，灣區針對亞裔 的犯罪增加。屋崙 （奧克蘭）華埠 兩隻主要的義工隊伍，東灣台山同鄉會社安隊和自發義工巡邏隊招兵買馬，延長巡邏時間。阻止數起砸車、不給錢或精神疾病患者騷擾的突發事件。

●與警聯手 防止精神病患騷亂

東灣台山同鄉會主席馬作林表示，社安隊已增到70多人，希望延長巡邏時間。好在最近在隊員步行期間，華埠整體上平安無事。除處理小偷小摸，和警方聯手維護華埠治安外，社安隊也會注意一些精神疾病患者，防止其騷擾、傷害到華埠居民或商戶。19日、20日連續兩天，華埠都發現有精神疾病患者。

19日上午11時許，在華埠富興中心，有白人舉動不尋常，不戴口罩，不停方形踱步。社安隊發現後，送上口罩，希望男子戴上。男子隨即離開。但過了20多分鐘後，男子在Franklin街和Harrison街間來回走動持續15分鐘。他情緒失控，憤怒異常，在街上揮臂怒喊，明顯精神不正常，路過的行人很害怕，避之唯恐不及，商家紛紛鎖窗門。社安隊隨即報告阿拉米達縣精神健康危機處理部「Mobile Crisis」。接著，屋崙警局也到場處理。「隊員一直跟著這個人，並錄音拍照，好在他沒有傷人。」

馬作林說，義工在20日又發現另一位精神病患者。隊員趕緊過去安撫穩定情緒，好在對方沒有鬧事，平靜離開華埠。

●遇到可疑情況 及時拍照存證

華埠自發義工巡邏隊隊長鄺偉表示，最近義工們制止數起突發事件。21日當天，有人在8街一家雜貨店拿了兩袋水果，卻不願意給錢。隊員剛好碰到，按了警報器，所有義工快速趕到現場，攔著對方去路。此人將水果扔回攤位，罵罵咧咧的離開。

前不久，鄺偉看到一男子在11街和Harrison街路口附近準備砸車，他衝刺60米過去制止。走近發現，男子手腳並用，用手拍壞了寶馬車的車頭燈，飛腳踢壞後視鏡。他大聲喝止之下，沒戴口罩的男子停下動作往前走。還不時回頭張望，作勢想打壞其他路邊車輛。看到鄺偉緊跟不捨，男子猛吐口水。一直從11街跟到6街，男子見鄺偉一直留意自己，不甘心的離開華埠。「之前就有視頻傳播，疑似有精神病的人，一口氣砸壞十幾輛車。如果讓此人連續砸車，顧客取車看到車子被破壞，以後可能不來消費，對華埠購物環境傷害很大。」

巡邏隊還曾在10街發現一非裔男子踩著單車，沒戴口罩。經商戶提醒，得知男子曾搶劫華人。「我當時就叫其他隊員給我拍照，順便能拍到他。很多可疑人士不喜歡人拍照，如果直接跑過去拍，會引起警惕。叫人給我照相，將他拍到相片中，避免激怒對方，引起衝突。」

鄺偉說，看到巡邏隊過來，男子覺得情況不妙，迅速跑掉。巡邏隊以為他離開華埠。沒想到，轉了幾個街區後，又在Franklin夾9街附近的中山大廈入口看到男子，他此時已戴上面罩。發現巡邏隊員盯著他，男子悻悻離去。