加州推全民醫保 羅康納促醫保與就業分開

羅康納呼籲應該儘快推進「全民聯邦醫療保險」的立法。（本報檔案照）

僅在疫情爆發的頭幾個月，就有540萬民眾失去了醫療保險，使得醫療改革話題再次成為熱點。民主黨籍聯邦眾議員日前在國會提案「全民聯邦醫療保險 」(Medicare-for-all)。代表矽谷灣區的聯邦眾議員，同時也是「國會進步黨團」(CPC)領袖羅康納（Ro Khanna）表示，如果建立了全民聯邦醫療保險體系的話，就不會發生疫情期間失去醫療保險的慘劇。他呼籲應該盡快將醫療保健體系與就業之間的聯繫分開來。目前的醫療保險體系，絕大多數民眾必須依賴於雇主提供的醫療保險。

羅康納表示，「全民聯邦醫療保險」並不是有爭議的計畫，而是受歡迎且擁有高支持率。

上月19日，代表南灣的州眾議員卡拉（Ash Kalra）和李天明（Alex Lee）聯合向州議會提交1400號議會法案(AB1400)，即「加州 全民醫保 」(CalCare)。議員認為，這一法案將保證向所有加州人提供全面、高質量醫療保障服務。 CalCare計畫為所有類型的醫療保健系統建立單一醫療保險制度。

卡拉表示，醫療保險的單一支付體系代表醫療保健就是人權。他強調，目前的制度造成了社會不公，而這種不公在疫情的當下尤為突出，許多工薪家庭的失去了收入以及他們的醫保。 「這項法案將讓我們走上真正的道路，邁向單一支付系統。這項政策將拯救生命，減少痛苦，同時改善加州的公共衛生狀況。」

儘管「可負擔醫療法案」大大改善了加州民眾的醫療保險狀況，但仍有近300萬加州民眾沒有醫療保險，還有數百萬人因各種原因買不起保險。與此同時，營利性保險公司和醫療保健系統卻獲得了創歷史紀錄的利潤。儘管加州仍然遭受到新冠疫情的影響，因醫療費用而破產的人數也達到了歷史高點。

李天明表示，通過「加州全民醫保」可以保證全體加州民眾的醫療保健。「在這個人類歷史上最富有的國家，卻無法把醫療作為基本人權。全國三分之二的破產與醫療債務有關。」

加州護士工會表示，醫療保險的費用之高，對公眾，私人雇主和給付者來說都是重大負擔。一旦獲得授權和資金，「加州全民醫保」將確保所有加州人，無論就業、收入、移民身份、種族、性別或任何其他因素，都能在醫療服務點免費獲得他們需要的醫療保健服務。

加州護士工會執行主任卡斯蒂略（Bonnie Castillo）表示，新冠疫情表明社會對於全民醫保的迫切需求。「加州全民醫保」將確保公共健康是醫療系統的優先事項，而不是為保險公司賺錢。