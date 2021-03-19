接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

陳展明（右）在接到恐嚇電話之後向警方報案。（圖片由陳展明提供）

華埠金門幸運簽語餅店東主陳展明（Kevin Chan）18日收到疑似種族恐嚇電話。他隨後立即向舊金山警察局總部報案。至記者截稿時，案件仍在調查中。

當天上午9時32分，一個號碼是+1（530）844-1467的電話呼叫了陳展明的手機。這個號碼的來源地是州府沙加緬度以北的美利允（Marysville）。

在一段語音留言中，一名男性用英語點出了金門幸運簽語餅店的店名，並詛咒這家已有59年歷史的華埠老字號店鋪關門停業。這名男子指出，在亞裔社區中，「反非裔 是一個罪魁禍首」，「白人驚訝地看到你的（亞裔）社區被洗腦了」，還提到「白人至上」主義。

陳展明表示，他聽到這一系列有關白人挑撥華裔 和非裔鬥爭的種族威脅性言論之後很不自在。關於華裔和非裔的關係，他認為是華裔在一系列案件遭到非裔欺負，而非對方聲稱的華裔歧視非裔。

作為華埠商家和舊金山居民，陳展明對當前的社會現狀很失望。這源於教育失敗、錯誤的政策和法律，需要亞裔社區團結、積極發聲來爭取自己的權益。

陳展明指出，華人往往在仇恨犯罪 案件中得不到公平對待。比如3月17日上午在舊金山市中心被打傷的76歲華裔婆婆謝蕭珍沒有人現場及時救治，被婆婆還擊受傷的白人嫌犯反而優先被擔架抬走。

陳展明早前已經接到過一名非裔打來的恐嚇電話，而這一次是顯然是「仇恨犯罪」。他只想告訴廣大的華裔社區，是時候聯合行動起來自救，防範基於種族的仇恨犯罪。他呼籲政府和聲稱代表華人權益的機構給予種族仇恨犯罪受害者足夠的關懷與支援。