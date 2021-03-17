加州參議會安全委會通過SB82提案 社區全力阻擊

屋崙華埠社區此前舉行記者會，反對SB82號提案，認為其縱容犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

在華埠 社區引起較大爭議、由州議員斯金納（Nancy Skinner）提出的SB82號提案，16日在州參議會公共安全委員會以4比1投票通過，將前往撥款委員會繼續討論。

斯金納解釋說，SB82提案只適用於盜竊中不用暴力的情況，若偷竊中導致受害者受到哪怕是淤傷（bruising），根據刑法定義也可是嚴重身體傷害，將不適用提案所定義的盜竊輕罪指控，而是作為搶劫罪起訴。

不過，社區並不相信斯金納的解釋。加州 反毒聯盟、加州滅罪同盟、屋崙華埠商會和平等公義協會表示，強烈反對提案，其中太多小細節會導致暴力犯罪中的搶劫犯被赦免。社區將戰鬥下去，有信心成功阻擊這個危險和「寡廉鮮恥」的提案。

斯金納提出的SB82號提案希望重新定義搶劫和盜竊的區別。設立一級小偷小摸罪，對於低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成嚴重身體傷害或涉及使用致命武器，將被處以最高一年的監禁和/或1000元罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸罪，可判處6個月以下監禁和/或1000元罰款。

華埠社區此前普遍擔心，若搶劫中輕傷受害者，比如鼻子出血、眼圈被打黑、瘀傷、扭傷和其他類似傷害，嫌犯最多是只受輕罪盜竊指控，這會縱容犯罪。

斯金納：盜竊出現瘀傷 不適用新提案

斯金納表示，加州有關搶劫法規條文自從1872年來就沒有修改過。SB82提案能區分搶劫和盜竊。提案中所提及的嚴重傷害，根據法律可包含瘀傷、眼圈被打得發青（等輕傷）。提案不會允許犯罪過程中出現的輕傷，（被降級指控）成為小偷小摸盜竊輕罪。提案要擬列新的罪行，最多監禁嫌犯半年或一年。「如偷竊中出現瘀傷、攻擊或毆打，都不能成為82號提案適用的因素。我們希望那些在偷竊時實施暴力的人，能以搶劫罪起訴。」

斯金納特別表示，82號提案沒有取消毆打罪，在盜竊過程中，也可以被起訴仇恨犯罪、毆打或搶劫罪。「針對亞太裔社區的犯罪有可怕的增長，人們擔心刑法有任何類型的變化，都可能會促使犯罪分子繼續對亞裔 下手。我絕對反對任何會增加針對亞裔社區的犯罪行為。」

反對者：提案豁免劫匪 重傷定義狹隘

加州反毒聯盟灣區總監李少敏表示，強烈反對提案。一旦通過，對於加州是災難性的。若嫌犯沒使用武器或沒導致嚴重傷害，就認為小偷小摸，幾乎是在赦免劫匪。法律上對重傷定義是狹隘的，不同律師有不同的具體定義。每個受害者都可能會被打得鼻子流血、黑眼圈，瘀傷等。只要搶劫者沒有使用武器，這種暴力搶劫，仍可以被認為是非暴力輕罪。提案不合邏輯，危害大眾安全。很多犯罪分子在不使用武器的情況下也能對受害者造成相當大的傷害，包括身體和心理上的傷害。老年人和女性在提案下最容易受傷害。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，現場只有16人反對提案，但實際反對且等候發言的有近60人。加州反毒聯盟、加州滅罪同盟、屋崙華埠商會和平等公義協會的聲明說，至少有50多位反對提案的人，在公共安全委員會聽證會的電話上排隊等候幾個小時，未能發言。很多市民沒拿到發言的排隊號。類似情況也發生在上周，當時是反對SB57提案。這可能是個技術問題，但不排除有違規可能，將向州參議會和公共安全委員會投訴。