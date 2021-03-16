奧克蘭華翁遭劫致死 社區3/20線上燭光悼念

華人Susan（左）和其他鄰居，將組織悼念何柏的燭光守夜活動。（記者劉先進 ／攝影）

9日早晨6時50分，75歲的香港移民何柏（音譯，Pak Ho）外出散步鍛煉，被嫌犯貝利（Teaunte Bailey）搶劫推倒在地，傷重不治。貝利被捕後，遭指控特殊情況的搶劫謀殺等重罪。何柏的鄰居、華人Susan Wang 15日表示，得知他遭劫身亡的消息非常生氣和悲傷，所以和鄰居一起組織，準備20日（周六）舉行線上燭光守夜活動悼念何柏。

Susan說，9日事發早上8時許，就看到四輛警車在樓下，又聽說有人被襲擊。當時和同為亞裔 的室友討論，還擔心受害者會不會是亞裔。後來詢問警方得知，果真是亞裔被傷害時，心情悲痛而失望。「早上曾經看到何先生晨練，會互相微笑著打個招呼，但我並不知道他的姓名，也沒有過多交談。我想對所有人發出訊息，屋崙 人互相尊重，互相愛護對方，關心一個老人的離去，也打開雙臂歡迎所有人，這是個多元、包容的地方。任何欺負弱者的罪行，我們都不能容忍。」

Susan上周五特別在事發的Jayne路和Perkins街交叉口，設置一個簡單的祭奠台。不少鄰居過來送來鮮花悼念何柏。甚至有鄰居根據媒體報導的畫面，畫了一幅何柏的畫像，放在路牌底下。看到有人過來，Susan還會特別介紹何柏的悲慘遭遇。

「亞裔有態度」組織（Asians With Attitudes）成員柏翁凡（音譯，Jimmy Bounphengsy），15日下午特定和兩個朋友過來送鮮花，點亮蠟燭悼念何柏。他來自聖荷西。此前得知屋崙華埠 治安變差，罪案飆升，覺得要做點事情。平常下班後，只要有時間，他就會開車從南灣到屋崙華埠巡邏，希望維護華埠治安。

柏翁凡說，當他得知何柏被人襲擊，最後傷重不治身亡時，震驚和憤怒，「推倒長者實施搶劫，怎麼會有這樣的罪惡？我非常傷心和失望。這樣的罪惡，會發生在任何人身上，甚至發生在我的祖父身上，絕對不能容忍。無論哪個種族，無論來自何地，只要是罪行，就是錯誤的」

柏翁凡說，這次劫匪襲擊何柏，或許是一種仇恨犯罪的體現。也許是因為疫情，一些人找到了攻擊亞裔的藉口。