舊金山奧克蘭聯合學區：3/30起逐步返校復課

學區校監崔莫爾表示，正如承諾的那樣，協議還允許任何學生繼續選擇參加遠程學習。（記者劉先進／攝影）

屋崙 （奧克蘭）聯合學區 （OUSD）14日深夜宣布，已經在周末和教師工會「屋崙教學協會」（Oakland Education Association ）達成臨時協議，工會內的教師將回歸校園進行面授課程，從3月30日起開始，學生和教師可以逐步返校。

工會成員將在本周對臨時協議進行投票。如果通過，聯合學區學委也須投票批准。

學區表示，學校重開後的面授教學將分階段進行。第一階段，從3月30日開始，為PK-2班（學前教育班的學生到2年級）及優先學生提供面授教學。第二階段從4月19日開始，面授教學將擴展到五年級和至少一個中學年級。

第一階段教學中，教師可自己選擇是否加入，願意參加面授的教師將於3月25日返校，開始準備過渡。所有剩餘的工會教師成員，將於4月14日返回校園開始準備。

學區表示，根據公共衛生指導的要求，校園將在有限的容量下運行，以保持物理距離和小而穩定的學校群組。如果家長不願讓子女返校，他們可以選擇繼續參加遠程學習。在過去的一個月內，學區職員已根據州政府計畫優先接受疫苗 注射。屋崙學區和阿拉米達縣教育辦公室已向教職員發出相關疫苗注射代碼，以實現這一目標。預計所有想要接種疫苗的工作人員，能在4月19日之前至少接種第一劑疫苗。

學區簽署的臨時協議中，還包括多項防疫安全措施，比如教室通風，準備個人防護用品，完善測試和學生的接觸追蹤規定等。

學區校監崔莫爾（Kyla Johnson-Trammell）表示，對於學生、家長和學校員工來說，這是關鍵的一步。因為大家看到，經過長達一年疫情折磨後，隧道盡頭已出現光亮。正如承諾的那樣，協議還允許任何學生繼續選擇參加遠程學習。「我滿懷激動地期待著30日的到來，學生和教職員工都渴望再次相聚。」

屋崙教育協會主席布朗（Keith Brown）表示，達成的臨時協議是公正、公平的，最重要的是安全的。工會相信，在4月19日分階段讓學生返校，可以讓所有教育工作者完成疫苗接種，讓疫苗接種計畫覆蓋最脆弱的社區。協議也實現全面的混合教學模式，滿足學生、家庭和成員的獨特需求。

協會第二副主席兼協議談判主席加西亞（Chaz Garcia）表示，認識到有色人種社區受到疫情的影響過大，雙方商定了一個基於公平的模式，優先向這些社區分配資源。疫情加劇了屋崙幾十年來一直在力爭解決的很多問題，比如資金、教室大小、通風、學校條件等。縮減對學校的投資，只會讓學區回到問題的原點。