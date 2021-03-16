BMI>40者 加州開放新冠疫苗接種

加州BMI超過40的民眾可開始接種疫苗，而舊金山居民BMI只要超過30就可接種。（Getty Images）

從15日起，加州 16歲到64歲殘障人士和患有特定十種嚴重健康疾病的民眾可以開始接種新冠疫苗 ，包括嚴重肥胖 症（severe obesity）。

加州15日起可以開始接種新冠疫苗的十種嚴重健康狀況包括：癌症、慢性腎臟病第四期或以上、慢性呼吸系統疾病、唐氏症、器官移植導致的免疫系統衰退、妊娠、鐮刀型紅血球病（Sickle-cell disease）、心臟疾病（如心臟衰竭、冠狀動脈疾病或心肌病變）、嚴重肥胖症和第二型糖尿病。

另外，使用地區中心、獨立生活中心、家庭支援服務、成人日間醫療中心、Medi-Cal HIV/AIDS豁免、Medi-Cal住家和社區替代選擇豁免（home and community-based alternatives waivers）、Medi-Cal輔助生活豁免（assisted living waivers）、加州兒童服務計畫（California's Children's Services Program）和加州遺傳性殘障人士計畫（California Genetically Handicapped Persons Program）的殘障人士，15日起也可接種疫苗。

根據美國疾病預防與管制中心（CDC）的定義，身體質量指數（body mass index，簡稱BMI）超過30即為肥胖症，超過40則為嚴重肥胖症。舉例來說，一個體重250磅、身高5呎6吋的人的BMI即為40。

加州現在只允許BMI超過40的民眾接種疫苗，但舊金山進一步放寬限制，居民BMI只要超過30就可接種。這個差異讓部分民眾感到困擾，因為民眾上加州My Turn網站預約接種時，My Turn會要求民眾勾選符合哪一資格選項，肥胖症選項寫明BMI為40或40以上。

為了解決這個問題，舊金山市議員楊馳馬（Matt Haney）15日透過推特表示，BMI介於30到39的舊金山居民還是可以勾選「40或40以上」註冊預約接種。

由於BMI是以公斤（體重）和公尺（身高）來計算，CDC特別在網站上提供美國民眾一個可以輸入磅和呎的工具來計算BMI。

CDC指出，患有肥胖症的民眾感染新冠肺炎的風險比一般人高，住院風險更是一般人的三倍。肥胖症也可能造成免疫功能受損、降低肺活量，導致呼吸更困難。