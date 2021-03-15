我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

佛奇透露社交距離可能縮至3呎 促川普籲支持者打疫苗

張子文醫師：市面上3種疫苗都很安全有效

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西台灣同鄉聯誼舉辦新冠肺炎防疫講座。（記者李榮／翻攝）
聖荷西台灣同鄉聯誼舉辦新冠肺炎防疫講座。（記者李榮／翻攝）

聖荷西台灣同鄉聯誼會邀請巴洛阿圖醫療基金會（Palo Alto Medical Foundation）醫師張子文（Andy Chang）、加州公共衛生部門趙國華博士，以及UCSF新冠肺炎疫苗醫護人員陳宇慈（Judy Chen），透過視訊為民眾介紹有關於新冠肺炎病情及疫苗注射的相關資訊。張子文表示，目前市面上的三個疫苗都很安全，副作用一般也不嚴重，建議大家輪到時都能去打疫苗。

張子文表示，新冠肺炎來得非常突然且嚴重，疫苗在加速努力之下很快就上市。但這次疫苗的研發「並沒有走捷徑」，都有依據規定，因此民眾可以放心施打。目前共有三個不同藥廠出的疫苗在市場上，三者不盡相同，民眾通常也無法選擇特定的疫苗施打，但「三個疫苗都很安全，而且很有效。」

他進一步表示，有些人打了疫苗之後，確實會產生一些副作用，但大部分在一、兩天之內就會消失。而且，目前看來是年輕人反而比較容易出現較為強烈的副作用。雖然也有過敏的副作用零星出現，但其實並不常見，而且就算發生，也可以治療。

然而，雖然疫苗已經逐漸施打，張子文提醒，就算打完了疫苗，也要7到14天才會完全有效，「打完預防針後，還是建議要戴口罩洗手社交距離。 」他表示，即使打了新冠肺炎的疫苗，還是有小的機會可能會得到新冠肺炎病毒，但好處是比較能避免重症。

張子文說，很多人都擔心新冠肺炎疫苗施打，是將病毒打進身體裡。但實際上，市面上的三個疫苗都不是將完整病毒打進身體，因此打疫苗絕不會得到新冠肺炎的病毒。另外也有人很關心三個疫苗之間的優劣與比較，希望找出最好的疫苗。但他認為三個疫苗之間其實幾乎無法評比，因為各疫苗是在不同的國家、不同的時間所做的實驗，「很難說哪一個疫苗是最好的。「我覺得可以打到哪一個，就打哪一個。」

張子文指出，目前疫苗是分順序施打，有些還沒有輪到的人，可以透過預約候補，或是透過到施打點擔任義工，取得優先候補疫苗的機會。若當天有多餘的疫苗，就能有機會施打。

聖荷西台灣同鄉聯誼會會長邱佩芝指出，聖荷西台聯會一直以來秉持「時時關心台灣，處處服務鄉親」為宗旨，希望透過這次張子文、趙國華，以及陳宇慈的講座，讓更多民眾安心，並且更為深入的認識新冠病毒。

醫師張子文指出，三種疫苗的效果與安全性都很好。（記者李榮／翻攝）
醫師張子文指出，三種疫苗的效果與安全性都很好。（記者李榮／翻攝）

疫苗 新冠肺炎 台灣

上一則

「停止仇視亞太裔」 矽谷民選官員疾呼

下一則

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

延伸閱讀

疫苗外交大戰 中國出手加碼 「打中製疫苗 赴中更便利」

疫苗外交大戰 中國出手加碼 「打中製疫苗 赴中更便利」
「停止仇視亞太裔」 矽谷民選官員疾呼

「停止仇視亞太裔」 矽谷民選官員疾呼
「停止仇視亞裔」集會 各族裔代表聲援

「停止仇視亞裔」集會 各族裔代表聲援
「停止仇視亞太裔」 矽谷民選官員疾呼

「停止仇視亞太裔」 矽谷民選官員疾呼
聖荷西車站驚魂 扯髮咒罵亞裔女 32歲男被捕

聖荷西車站驚魂 扯髮咒罵亞裔女 32歲男被捕
聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）

近5周最大降雨將襲北加灣區 難解旱象

2021-03-09 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上

新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度