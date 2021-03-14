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搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠商會、商戶、居民，13日舉行記者會，大聲抗議近期針對亞裔社區的暴力犯罪，並強烈反對SB82號提案。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠商會、商戶、居民，13日舉行記者會，大聲抗議近期針對亞裔社區的暴力犯罪，並強烈反對SB82號提案。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商會與大批華埠商戶、居民，13日舉行大型記者會，大聲抗議近期針對亞裔社區的暴力犯罪，並向社區和媒體傳遞強烈訊息，堅決反對州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出的、將一些搶劫重罪變成盜竊輕罪的SB82號提案，認為提案是縱容和鼓勵犯罪，懲罰受害者，社區將聯合其他族裔，透過簽名、寫信給州議員等多種方式，強力阻擊提案。

打人但沒嚴重傷害，輕罪指控？

近期，針對亞裔的犯罪明顯上升。9日早晨，75歲的香港移民何柏（音譯，Pak Ho），被嫌犯貝利（Teaunte Bailey）搶劫推倒在地，傷重不治。

而斯金納提出的SB82號提案，希望重新定義搶劫和盜竊區別。設立一級小偷小摸罪（petty theft in the first degree），對低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成嚴重傷害或涉及致命武器，將被處以最高一年的監禁和/或1000元罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸罪，可判處6個月以下監禁和/或1000元罰款。禁止將任何一類小偷小摸作為搶劫或入室盜竊罪起訴。提案將追溯既往，允許被判搶劫罪的人在符合標準的情況下申請重判。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，堅決反對縱容犯罪的SB82提案。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，堅決反對縱容犯罪的SB82提案。（記者劉先進／攝影）

華埠商會主席陳錫澎表示，和斯金納有過長時間溝通，對方以為他不是很清楚提案內容，「恰恰相反，我和不少檢察官有溝通，正是因為瞭解提案和起訴中的問題，才強烈反對。」

陳錫澎舉例說，按提案，只要沒使用致命武器或不造成嚴重傷害，就是小偷小摸罪，而非搶劫。在亞裔面臨無端暴力仇恨犯罪之時，將意味著罪犯可傷害受害者，讓他鼻青臉腫，致鼻子出血、眼圈黑、瘀傷、扭傷和其他類似的傷害，卻最多只受輕罪指控。更不用說，受害者除了身體損害，還有精神受害。按此標準，最近一名亞裔老人在舊金山洗衣店遭到暴力襲擊、被搶走數百元，僅僅是輕罪盜竊。提案還追溯以往，讓很多被判搶劫罪的人提前釋放出來，危害更多人。一級小偷小摸罪最高判處一年監禁，在實際操作中，會不到一年就釋放。如類似罪行被定義為輕罪，考慮到檢察官要忙著起訴謀殺等重罪，輕罪可能都不一定被起訴。「斯金納說，提案可以為加州省錢（監獄等費用），卻讓受害者和家人埋單付出代價。」

市民：新提案對維護治安毫無幫助

華埠金寶石餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）說，疫情爆發，加上警力不足，華埠治安一度堪憂。有人到商店搶劫，有人搶走婦女手提包，人心惶惶。市民Wendy甚至一個月內遭遇三次搶劫，自發加入義工巡邏。義工巡邏和警力回歸後，華埠治安好轉。「如今，SB82提案明顯是縱容犯罪，傷害守秩序的公民，我們華人一定要團結起來，大聲反對。」

華埠金寶石餅店東主傅宏基（左一）還拉著一月遭三次搶劫的市民Wendy（左二）現身...
華埠金寶石餅店東主傅宏基（左一）還拉著一月遭三次搶劫的市民Wendy（左二）現身說法，痛斥華埠罪案飆升。（記者劉先進／攝影）

市民余佩玉（Cheryl Ho）說，提案中的盜竊輕罪將被處以最高一年或六月下的監禁和1000罰款，是象徵性的處罰（slap on the wrist），對維護治安、遏制針對亞裔的犯罪毫無幫助。不希望嫌犯以小偷小摸的罪名脫身，卻犯下嚴重罪行，甚至殺死另一個受害者。

華埠 亞裔 暴力犯罪

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