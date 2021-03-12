舊金山灣區最糟時期已過？專家籲防3月底第4波疫情

專家警告，灣區第四波新冠疫情即將出現。（Getty Images）

從許多方面來看，灣區 新冠疫情 最糟的時期似乎已經過去，新增病例、住院人數和死亡人數大幅減少，各縣陸續進入可以重開的級別，疫苗接種工作也正全面加速進行中。

然而，在傳出這麼多好消息的情況下，專家仍然警告：另一波新冠疫情可能即將出現。

柏克萊加大傳染病學家舒瓦茲柏格（John Swartzberg）認為，再次爆發疫情的可能性為45%，最可能是3月底到4月之間。他說：「我認為，新一波疫情會和我們在去年11月底到今年1月看到的疫情完全不同。」

舊金山 加大傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）則斷言，出現新一波疫情的可能性是百分之百。他說：「現在的問題不是會不會有下一波疫情，而是下一波疫情會有多嚴重。灣區目前正處於過去經歷過的『蜜月期』，一段在兩波疫情之間五到八周的寧靜期，這段期間最容易讓人產自滿情緒。」

舊金山加大生物統計學家波戈（Travis Porco）針對逐漸提高的疫苗接種率，和因商業重開、民眾鬆懈遵守衛生規定伴隨而來的病毒傳播增加等變數進行模擬分析，來確定是否會出現下一波疫情以及何時會出現。根據他計算的結果，下一波疫情會在未來30天到40天內出現。

波戈說：「整體而言，疫情已經緩解許多，但還未結束，不要以為現在就可以把這個怪物抛諸腦後，它還有招數未使出。」

變種病毒是另一個變數。波戈表示，病毒的傳播能力愈強，它的突變就愈多，對疫苗的抵抗力就愈大或更容易傳播。他說：「每一波疫情都像擲骰子，有可能變得更糟。」

專家認為，第四波疫情出現的可能性極高，同時會和去年夏季和冬季的疫情非常不同，這與疫苗接種、變種病毒、自然感染產生的免疫力等因素有關。專家指出，傳染率高達50%的英國變種病毒B.1.1.7，到3月底將成為灣區主要的傳播病毒。

去年在夏季病例激增之後，灣區疫情9月開始緩解，各縣逐漸重開，似曾相識的希望曙光當時也有出現，九縣中有八縣在9月13日當周降為紅色或橙色級別，舊金山餐廳於9月30日開始重新提供室內用餐，當時舊金山的人均確診率為每10萬人中僅有6例，加州一周平均單日新增病例為3231例，低於目前。

然而，秋季的樂觀情勢並未持續太久。在餐廳恢復堂食一個月後，灣區九縣的病例重新向上攀升，人均確診率增加為每10萬人有9例。到了10月23日，加州一周平均單日新增病例突破4000例，並隨著感恩節、聖誕節和新年的到來，病例不斷飆增。