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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

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陷罷免風波 金山地檢長博徹思譴責針對亞裔暴力

記者李晗 / 舊金山報導
面對罷免運動，博徹思舉行集會，譴責針對亞裔的暴力。（記者李晗 / 攝影）
面對罷免運動，博徹思舉行集會，譴責針對亞裔的暴力。（記者李晗 / 攝影）

舊金山的治安以及亞裔面臨的暴力問題，在今年屢屢成為傳媒話題焦點。其中不少矛頭直指現任舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin），目前也有民眾發起罷免博徹思的行動。

在罷免運動的風波爭議中，博徹思11日發起集會，身譴責暴力事件。眾多官員和社區代表為活動站台，包括州議員丁右立、市議長華頌善（Shamann Walton）、市議員陳詩敏、前市議員李麗嫦，前市議員，現任地檢長辦公室主任甘大為（David Campos）、社區青年中心主任溫靜婷等。

博徹思表示，今日站在這裡，就是要譴責針對亞太裔的暴力襲擊，並且強調地檢長辦公室不會容忍任何針對亞太裔的暴力襲擊事件。

眾多官員也都紛紛致辭，表態譴責暴力案件。

早前舊金山發生泰國裔長者Vicha Ratanapakdee被推倒死亡的案件。案發現場視頻在社交媒體上廣傳，震驚全美。博徹思辦公室已經向嫌犯提起謀殺罪名訴訟。

紐約時報的一個採訪中，博徹思提及嫌犯當時是「鬧脾氣」（temper tantrum），該英文詞彙常被用於形容小孩子，因此上述言論也引起爭議，並且引起受害者家屬不滿。博徹思當日特別回應，強調亞裔長者遇襲死亡事件，是一宗令人髮指的罪案（heinous crime），同時也用了最重的謀殺罪名起訴。他認為自己在紐約時報上的言論被斷章取義（taken out of context）。

罷免博徹思的行動，目前已經進入徵集選民簽字的階段。博徹思也公開回應，說這是一部分共和黨人的行動，自己不會被受影響，強調自己現階段關注其他更重要的事情，比如治安、受害人服務等。

集會現場也吸引了不少主流傳媒，更有主流電視台記者當面與博徹思「交鋒」。曾經發起華埠巡邏、維護治安的雷千紅（Leanna Louie）同樣到場舉牌示威，受訪時也表達對於博徹思的不滿。

博徹思在2019年以些微的優勢贏下地檢長選舉。他是「改革派」的代表，主張減少大規模監禁，以及「恢復性司法正義」（restorative justice）等。

華埠巡邏代表雷千紅（左）到場舉牌示威。（記者李晗 / 攝影）
華埠巡邏代表雷千紅（左）到場舉牌示威。（記者李晗 / 攝影）

紐約時報 舊金山 亞裔

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