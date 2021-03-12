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加州參議員斯金納：SB82提案 不會減輕暴力犯懲罰

記者劉先進／屋崙報導
參議員斯金納表示，SB 82提案的立法目的是澄清州法，使非暴力的盜竊案件不被指控為暴力重罪。不會減輕對實施暴力事件的肇事者應有的處罰。（記者劉先進 ／攝影）
參議員斯金納表示，SB 82提案的立法目的是澄清州法，使非暴力的盜竊案件不被指控為暴力重罪。不會減輕對實施暴力事件的肇事者應有的處罰。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙75歲老人9日（周二）遭搶劫推倒致死後，亞裔社區反響極大。屋崙華埠商會將聯合華埠義工自發巡邏隊、東灣台山同鄉會社安隊及其他十幾隻巡邏隊的成員、商戶和市民，初定13日下午在華埠富興中心舉行大型聚會，抗議美國各地日益嚴重的仇視亞裔的犯罪活動，抗議州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出的將重罪變輕罪、縱容犯罪的SB82號提案。

斯金納11日對本報發來其聲明表示，SB 82提案的立法目的是澄清州法，使非暴力的盜竊案件不被指控為暴力重罪。提案不會減輕對實施暴力事件（如周二發生的暴力事件）的肇事者應有的處罰。

SB82號提案希望創建新的犯罪類別。例如，設立一級小偷小摸盜竊罪（petty theft in the first degree），對於低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成嚴重傷害或涉及使用致命武器。這一新類別將被處以最高一年的監禁和/或1000元的罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸盜竊罪（petty theft in the second degree），可判處6個月以下監禁和/或1000元罰款。禁止將任何一類小偷小摸作為搶劫或盜竊罪起訴。提案具有追溯性，允許被判定犯有搶劫罪的人在符合標準的情況下申請重判。

陳錫澎認為，此舉在縱容犯罪，尤其是縱容針對亞裔老人的犯罪。提案中有很多灰色地帶，給了壞人可乘之機。「如果有人偷竊中，撞倒亞裔老人，如何判斷嚴重傷害或涉及使用致命武器？是否需要交給受害者或地檢處來證明老人受傷的嚴重程度？我和幾個檢察官溝通，他們覺得，如果提案通過，以後好多案子都沒辦法發起指控，罪犯會逍遙法外。」

斯金納的公關主管11日向本報發來其聲明說，「我向周二在屋崙遭到殘忍襲擊的老先生的家人和朋友表示最深切的哀悼。我對最近社區中亞裔居民遭受暴力襲擊的事件增多深感悲痛。須要看清類似暴力行為的本質。我也必須澄清SB 82提案立法的初衷。提案不會減輕對實施暴力事件（如周二發生的暴力事件）的肇事者應有的處罰。SB 82得到了整個加州的法官的支持，其目的是澄清州法，使非暴力的盜竊案件不被指控為暴力重罪。根據法案，像周二的野蠻襲擊類似的行為，以及任何造成重大身體傷害的盜竊行為，仍將是暴力重罪。」

亞裔 華埠 屋崙

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