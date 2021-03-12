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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯貝利多項搶劫重罪在身

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣地檢處提供的法庭文件表示，指控搶劫華人長者致死的嫌犯貝利（Teaunte Bailey）犯有特別情況下謀殺罪等重罪。（記者劉先進 ／翻攝）
阿拉米達縣地檢處提供的法庭文件表示，指控搶劫華人長者致死的嫌犯貝利（Teaunte Bailey）犯有特別情況下謀殺罪等重罪。（記者劉先進 ／翻攝）

根據公開記錄，搶劫華人長者致死的嫌犯貝利（Teaunte Bailey）在2020年時就背下兩次搶劫指控。2020年4月，他被警方在海灣大橋上追捕逼停。為了民眾安全，當時警員曾一度將大橋上東向交通全部關閉。

2020年3月15日下午，警方接到報告，在舊金山Pine St 2500街區發生一起持槍搶劫案。一名身穿黑色連帽衫、戴著白色面罩的非裔女性嫌犯，從背後接近受害者，持槍索要物品，隨後駕駛黑色賓士車逃之夭夭。有目擊者拍下嫌犯車輛照片。搶劫後，受害人的信用卡被用來購物。

4月4日，警方又接到報警說，在Sacramento街和Taylor街發生持槍搶劫。警方依據受害者描述，很快鎖定劫匪車輛，並試圖在海灣大橋的匝道上截停該車，但司機沒有停下來，警方隨即進行追捕。在警員追趕的過程中，嫌疑人從車內扔出物品。為了警員和交通安全，海灣大橋東向交通被暫停。最後，車輛在海灣大橋的金銀島出口附近被逼停。警方發現，女性嫌犯泰勒（Melissa Taylor）是司機，貝利坐在車內，車內還發現一名嬰兒，隨後由兒童服務機構負責照顧。兩人都被拘留。

警員們找到了從嫌疑人車內扔出的物品。其中有一把仿製槍。另一件被找到的東西，是受害者被搶走的財物。調查確定，泰勒也是3月15日搶劫案的持槍嫌疑人。 泰勒因兩項搶劫罪、共謀罪、非法監禁罪、藏匿贓物罪、兩項持槍搶劫罪和危害兒童罪而被逮捕。貝利因搶劫、共謀罪、持有贓物、違反假釋、危害兒童和多項銷毀證據的重罪指控而被關押。

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