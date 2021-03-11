我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

新冠周年 華人難忘遭辱「他們身上帶有那種病毒」

屋崙華翁遇搶腦死 警逮1嫌 華埠商會等計畫13日上街頭

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙華埠商會將聯合華埠義工自發巡邏隊、東灣台山同鄉會社安隊及其他巡邏隊的成員、商戶和市民，13日下午舉行大型聚會，抗議針對亞裔的仇恨犯罪。圖為義工巡邏隊在巡邏。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠商會將聯合華埠義工自發巡邏隊、東灣台山同鄉會社安隊及其他巡邏隊的成員、商戶和市民，13日下午舉行大型聚會，抗議針對亞裔的仇恨犯罪。圖為義工巡邏隊在巡邏。（記者劉先進／攝影）

9日清晨6時55分，屋崙美麗湖附近的Adams Point社區，Jayne路和Perkins街發生一起暴力搶劫案件。75歲的男性華人長者被2名嫌犯搶劫，且推倒在地受重傷，目前已腦死亡。屋崙警局9日晚間表示，調查人員已逮捕一個與劫案有關的嫌犯。

屋崙華埠商會將聯合華埠義工自發巡邏隊、東灣台山同鄉會社安隊及其他巡邏隊的成員、商戶和市民，初定13日下午將在華埠富興中心舉行大型聚會，抗議美國各地日益嚴重的仇視亞裔的犯罪活動，抗議一些政客提出的將重罪變輕罪、縱容犯罪的SB82號提案。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，根據其他目擊者的轉述，嫌犯作案手段和在屋崙華埠的手法類似，兩人合作，一人開車，一人下車尋找目標，得手後跳上車快速逃離現場。劫匪搶劫過程中將老人推倒，頭部落地受重傷。此次被捕的應該是其中一名嫌犯。

屋崙警局表示，巡警和調查人員花了一天時間收集與犯罪有關的證據。隨後，警員們將一名與犯罪有關的人拘留。但警局並未透露，嫌犯名字、身分資訊。

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）表示，聽說社區的長者遭遇暴力襲擊，感覺很難過，「造成的創傷會對受害者和他的家庭及整個社區產生連鎖反應。警員們致力於將參與這一愚蠢犯罪的人和所有犯罪行為繩之以法。」

警局說，這是一項正在進行的調查，任何知情者都請聯繫屋崙警局刑事調查處，電話：(510) 238 -3821。此前，警局和市犯罪終結者組織（CrimeStoppers of Oakland）提供5000元的懸賞金，用於逮捕此案中的嫌疑人。

陳錫澎表示，受傷華人長者有三個女兒，都在外州，已和其中兩個女兒聯繫上。有一個女兒匆匆趕回屋崙，另外兩個預計在10日晚回來，見父親一面。考慮到長者腦死亡，身體狀況不容樂觀，後續如何醫治，將有待女兒們做決定。因為未經過受害者華人家屬的同意，目前不方便透露長者姓名和身分訊息。

陳錫澎表示，毫無疑問，這是一起針對亞裔的仇恨犯罪。令人痛心的是，瞄準亞裔下手的罪行，不僅出現在屋崙華埠，還出現在華埠以外的社區。希望呼籲各界一起，關注亞裔被針對性犯罪問題，投放更多資源幫助亞裔。

華埠義工巡邏隊隊長鄺偉說，初定13日的聚會，將聯合其他巡邏隊，反對針對亞裔的仇恨犯罪，反對SB82提案這樣的惡法，向社會發出強有力的聲音，「我們憤怒了，我們受夠了，我們要發出怒吼！」

屋崙華埠商會將聯合華埠義工自發巡邏隊、東灣台山同鄉會社安隊及其他巡邏隊的成員、商...
屋崙華埠商會將聯合華埠義工自發巡邏隊、東灣台山同鄉會社安隊及其他巡邏隊的成員、商戶和市民，初定13日下午將舉行大型聚會，抗議針對亞裔的仇恨犯罪。圖為社安隊在巡邏。（記者劉先進／攝影）
屋崙美麗湖風景秀麗，不少人鍛煉。被搶劫的華人長者，就住在湖邊社區。（記者劉先進／...
屋崙美麗湖風景秀麗，不少人鍛煉。被搶劫的華人長者，就住在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

屋崙 華埠 亞裔

上一則

打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

下一則

勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

延伸閱讀

屋崙華翁被劫遭推倒在地 傷重腦死 警方懸賞5000元

屋崙華翁被劫遭推倒在地 傷重腦死 警方懸賞5000元
梅施美英、馮妙燕獲國會議員「傑出婦女獎」

梅施美英、馮妙燕獲國會議員「傑出婦女獎」
努力排除語言和網路障礙 費城華埠加速打疫苗

努力排除語言和網路障礙 費城華埠加速打疫苗
屋崙6300人接種疫苗劑量不足 再接種第2劑即可

屋崙6300人接種疫苗劑量不足 再接種第2劑即可
屋崙酒水商店 免費發放1500急救包

屋崙酒水商店 免費發放1500急救包
慶祝婦女節 屋崙華埠女義工巡邏護家園 商家紛紛按讚

慶祝婦女節 屋崙華埠女義工巡邏護家園 商家紛紛按讚

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

2021-03-04 15:16
三名劫匪直接將受害者雙腳提起。（視頻截圖）

金山華埠長者 遭3匪痛毆搶劫 警懸賞2500元抓人

2021-03-04 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇

華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇