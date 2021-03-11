屋崙華翁遇搶腦死 警逮1嫌 華埠商會等計畫13日上街頭

屋崙華埠商會將聯合華埠義工自發巡邏隊、東灣台山同鄉會社安隊及其他巡邏隊的成員、商戶和市民，13日下午舉行大型聚會，抗議針對亞裔的仇恨犯罪。圖為義工巡邏隊在巡邏。（記者劉先進／攝影）

9日清晨6時55分，屋崙 美麗湖附近的Adams Point社區，Jayne路和Perkins街發生一起暴力搶劫案件。75歲的男性華人長者被2名嫌犯搶劫，且推倒在地受重傷，目前已腦死亡。屋崙警局9日晚間表示，調查人員已逮捕一個與劫案有關的嫌犯。

屋崙華埠 商會將聯合華埠義工自發巡邏隊、東灣台山同鄉會社安隊及其他巡邏隊的成員、商戶和市民，初定13日下午將在華埠富興中心舉行大型聚會，抗議美國各地日益嚴重的仇視亞裔 的犯罪活動，抗議一些政客提出的將重罪變輕罪、縱容犯罪的SB82號提案。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，根據其他目擊者的轉述，嫌犯作案手段和在屋崙華埠的手法類似，兩人合作，一人開車，一人下車尋找目標，得手後跳上車快速逃離現場。劫匪搶劫過程中將老人推倒，頭部落地受重傷。此次被捕的應該是其中一名嫌犯。

屋崙警局表示，巡警和調查人員花了一天時間收集與犯罪有關的證據。隨後，警員們將一名與犯罪有關的人拘留。但警局並未透露，嫌犯名字、身分資訊。

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）表示，聽說社區的長者遭遇暴力襲擊，感覺很難過，「造成的創傷會對受害者和他的家庭及整個社區產生連鎖反應。警員們致力於將參與這一愚蠢犯罪的人和所有犯罪行為繩之以法。」

警局說，這是一項正在進行的調查，任何知情者都請聯繫屋崙警局刑事調查處，電話：(510) 238 -3821。此前，警局和市犯罪終結者組織（CrimeStoppers of Oakland）提供5000元的懸賞金，用於逮捕此案中的嫌疑人。

陳錫澎表示，受傷華人長者有三個女兒，都在外州，已和其中兩個女兒聯繫上。有一個女兒匆匆趕回屋崙，另外兩個預計在10日晚回來，見父親一面。考慮到長者腦死亡，身體狀況不容樂觀，後續如何醫治，將有待女兒們做決定。因為未經過受害者華人家屬的同意，目前不方便透露長者姓名和身分訊息。

陳錫澎表示，毫無疑問，這是一起針對亞裔的仇恨犯罪。令人痛心的是，瞄準亞裔下手的罪行，不僅出現在屋崙華埠，還出現在華埠以外的社區。希望呼籲各界一起，關注亞裔被針對性犯罪問題，投放更多資源幫助亞裔。

華埠義工巡邏隊隊長鄺偉說，初定13日的聚會，將聯合其他巡邏隊，反對針對亞裔的仇恨犯罪，反對SB82提案這樣的惡法，向社會發出強有力的聲音，「我們憤怒了，我們受夠了，我們要發出怒吼！」