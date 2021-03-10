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疫情顛覆交通常態 灣區好走多了

編譯組╱灣區綜合電
新冠疫情顛覆灣區交通常態。矽谷地區交通特別通暢。(圖取自電視截圖)
新冠疫情顛覆灣區交通常態。矽谷地區交通特別通暢。(圖取自電視截圖)

灣區高速公路空蕩的情況並未持續太久，但離恢復常態還需很長時間。目前，灣區上午與傍晚仍是交通尖峰期，但車流量曾於去年春季暴跌70%，夏季、秋季與冬天則比疫情前水平減少30%。疫情顛覆交通常態的情況已持續一年，以下是灣區交通的五大改變：

1.尖峰時段壅塞情況不太糟，也不會持續整天。交通數據機購「INRIX」分析，101公路沿著桑尼維爾、聖他克拉拉、北聖荷西，疫情前的傍晚尖峰時段，平均車速曾低至每小時12哩。如今，尖峰時段的車速提高兩倍、平均每小時29哩，下午通勤期間交通順暢，壅塞情況會於晚間6時前結束。另一條過去惡名昭彰的80號高速公路，自瑪蒂尼茲4號公路延伸至海灣大橋收費廣場的80號州際公路，疫情後的交通情況大致良好，上午車速為每小時40哩。新冠疫情之前，每天上午交通壅塞狀況持續三小時。

2.市中心現成鬼城，但公園很熱門。根據Google行動數據追蹤顯示，通勤至工作場所的往返情況大量減少，在阿拉米達縣、康曲柯士達縣、舊金山、聖馬刁與聖他克拉拉各縣的往返通勤減少45%。舊金山情況最為嚴重，近幾個月減少55%通勤者到舊金山辦公。人們都最常到哪裡呢？Google調查發現，關閉期間民眾常去公園的次數也減少，但當去年夏天限制放寬，居民渴望外出，灣區五縣6-8月期間民眾到公園的次數，都超過疫情前水平。

3.矽谷交通特別通暢。去年3月開始，灣區科技公司是讓員工在家上班的主要產業。由於有大量白領且允許線上辦公的員工，遠程工作模式似乎仍在矽谷盛行。靠近門羅公園臉書總部的敦巴頓大橋，周間工作日車流量少於2萬5000輛、僅占疫情前60%。聖馬刁-海沃大橋車流量約僅為疫情前三分之二。海灣大橋情況則較為不同，周間五天車流量超過10萬輛，約為疫情前85%。INRIX分析師發現，桑尼維爾與聖荷西之間的101號高速公路車流量減少40%，是舊金山與東灣繁忙高速公路車流減少比例的兩倍。

4.通勤者省下數百個小時通勤時數。根據史丹福大學、墨西哥自治技術學院、芝加哥大學研究人員進行調查顯示，疫情推動遠程工作大規模擴展，每天為全國通勤者省下約6000萬小時通勤時間。在疫情前六個月，則省下超過90億小時。灣區許多工作者去年省下數百個小時通勤，這些省下來的時間用在睡眠、遛狗與烘培。受訪者表示，這些時間有35%用在主要職務。其次是照顧孩子。頂客族則運用省下來的時間在室內休閒活動，例如看電視和電影。

5.部分通勤者將交通工具從捷運BART轉至汽車。因為無須擔心交通流量，一些仍須外出工作者，將通勤工具從公共交通轉為自駕。在周間工作日，BART使用人數步道疫情前的15%、或少於5萬人。根據BART調查，其餘仍搭乘公共交通工具通勤者，有53%是因為沒車。

疫情 灣區 舊金山

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