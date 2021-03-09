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北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

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近5周最大降雨將襲北加灣區 難解旱象

編譯組／綜合8日電
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）

灣區五周來最大的風暴預計將在周二和周三給整個北加州帶來大範圍的降雨，天氣預報員說，可能會有雷電、閃電甚至一些冰雹，一如常規冬季天氣。

它預計將為沿海山區提供多達二英寸的降雨，為灣區城市提供約半英寸的降雨，並在內華達山脈覆蓋一至二英尺的新雪。

但專家表示，這可能太少也太晚了，無法對付今年冬天非常乾燥的整體趨勢。這是連續第二個乾燥的冬天，預示加州今年夏天將重新走向水資源供應緊張和火災風險升高的局面。

自10月1日以來，舊金山降雨7.3英寸。該市到這一天的歷史平均降雨量是18.7英寸。所以，舊金山在未來幾天至少還需要11英寸的雨量才能達到平均降水量，但那將是一場歷史性的巨洪，伴隨著大規模的洪淹。

至周一，舊金山的降雨量為該日歷史降雨量的39%。其他城市也同樣處於乾燥的困境，聖何西的降水量為正常降水量的37%，屋崙為38%，沙加緬度為43%，洛杉磯為39%，聖地牙哥為44%。

從西北太平洋移動而來的風暴預計將在周二早上開始帶來降雨，首先從北灣開始，並在午餐時席卷灣區其他地區。據預測，雨勢將持續，並時有大雨，一直到周二晚上和周三的大部分時間，周四才會放晴。

而且，預報再次顯示周四、周五和周六呈乾燥天氣，周日或許會再次出現一些小雨的機會，但冬季降雨季節通常在 4月初結束。

北加州各地的水務機構表示，他們將在3月底4月初就夏季限水問題做出決定，不是要求自願減水，就是宣布對過度用水進行處罰的強制限制。

從大局來看，加州今年夏天應該會再次出現高火險，州大戴維斯流域科學中心主任倫德（Jay Lund）說，別摘掉口罩，即使在社會上大多數人都接種了疫苗之後，你也可能需要它們來應對今年夏天和秋天的野火煙霾。

因此，盡管COVID-19疫情最嚴重的時期可能已經過去，但今年夏天，加州人和西部其他州的居民還需要解決另一個危機，即缺水。

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