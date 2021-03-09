金山聯合校區 擬4/12起重開部分課堂教學

舊金山聯合校區學監馬菲斯（左二）於2019年10月17日陪同市長布里德（左三）視察西增區一所小學的課堂面對面教學工作。（記者黃少華／攝影）

舊金山 聯合校區（SFUSD）於3月8日公布了2A階段的舊金山公立學校重開計畫最新細節。這是校區計畫今年春季讓全市5萬6000多名學生當中的一部分重返課堂的新舉措。去年，遠程教學 讓許多家庭陷入困境，並引發一場市府對校區關於重開校園的訴訟。

根據新計畫，從4月12日開始，一些低年級學生將每周返回課堂接受四天的全日制教學以及一天非全日制教學。如果一所學校的返校人數超過每個重點小組22人的課堂容納上限，一些學生將每周返校接受兩天全日制教學，並花三天時間進行遠程學習。

新計畫致力於在4月底之前將學前班至小學五年級的學生、特殊教育 學生、初中至高中階段其他弱勢群體的學生帶回課堂接受面對面教學。家長也可以自行選擇讓孩子繼續進行遠程教學。

舊金山聯合校區學監馬菲斯（Vince Matthews）3月8日在記者會上表示，第一批學校將於4月12日開學，第二批學校將於4月19日開學，第三批學校將於4月26日開學。學前班到二年級學生將分批於4月12日和19日返校。三至五年級學生、特殊教育學生、易受傷害的高年級學生將於4月26日返校。

舊金山聯合校區將於3月9日向有3至5年級學生，以及初中和高中的弱勢學生所在家庭發生個性化調查鏈接，包括寄養學生、遊民學生、舊金山聯合校區2B階段的其他學生群體。

新計畫還將交舊金山教委會投票表決，時間可能是3月11日。

經過數月緊張的談判，校區官員已於3月5日晚宣佈與教師工會達成的初步協議。教師工會長期以來一直對未接種新冠疫苗就重返課堂表示擔憂。不過，州府從3月1日起已經預留了10%的疫苗劑量給教育工作者。

馬菲斯認為，新計畫不會讓每個人都高興。他還承認，舊金山聯合校區的計畫將落後於州府規定的學校在3月31日前提供部分面對面授課的時間表。這意味著舊金山聯合校區可能沒有資格獲得州府為恢復面對面授課的學校撥出的全部資金。

舊金山聯合校區認為，除了那些有危險或殘障的學生外，大多數初中生和高中生在6月2日的本學年截止日之前都無法返回校園接受課堂面對面授課。

在過去的周末，一些家長代表對計畫中的學前班至小學校園重開感到興奮，同時對初中至高中的大部分學生本學年可能無法返回校園感到失望。