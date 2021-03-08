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聖他克拉拉縣開放堂食 想辦室內活動得再等等

記者李榮／灣區報導
即使室內用餐已經逐步開放，但仍然不能在室內舉行大型聚會。（記者李榮／攝影）
即使室內用餐已經逐步開放，但仍然不能在室內舉行大型聚會。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，聖他克拉拉縣自3月3日開始，與舊金山縣等多個縣一起從「紫色」層級（Tier 1）移至「紅色」層級（Tier 2），也開始恢復餐廳的內用（堂食），與室內健身房和電影院，讓民眾振奮。不少人也已經在開始訂位、準備上餐廳聚會，甚至還有僑社準備籌畫在餐廳內舉辦大型餐會。然而，聖他克拉拉縣府提醒，目前雖然放寬堂食，但仍是禁止室內大型聚會，僑社要室內舉辦活動，「還要再等等！」

根據加州「更安全的經濟藍圖」（Blueprint for a Safer Economy）規定，進入風險層級「紅色」的縣，餐館允許內用、電影院也能在室內營運，客容量限制在25%或者100人，以較少者為準。另外，水族館、博物館和動物園，也能在客容量25%的標準下，於室內營運。健身房也開始允許室內運作，但客容量必須限制在10%以下。零售店和購物中心，客容量則是從25%提升至50%。

「一些僑社已經在規畫室內餐會，這是不行的。」聖他克拉拉縣中文資訊官張繼月（Anne Chang）指出，聖縣的防疫規定是在加州「更安全的經濟藍圖」的框架下，再做適當的調整，以嚴格的為準。目前室內的聚集還是禁止，而且雖然開放了室內用餐，但理論上同桌的還必須要是同住的親友。不是讓大家相約吃飯，更何況大型聚會，「疫情的風險還是很大。」

她提醒，除非是婚禮，喪禮或是政治活動，其他大型聚會活動目前還是禁止。如果是私人戶外聚集，則是不得超過三個家庭為限。

她進一步指出，依照規定，就算疫情繼續緩解，聖他克拉拉縣到了下一個風險層級（橙色層級，Moderate），還是依然不能夠在餐廳室內舉辦活動。因此，僑團如果要恢復到在餐廳聚會、慶祝的盛況，時間上還需要再等一等，「現在還是希望大家繼續在網路上舉辦活動。」

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