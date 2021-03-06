金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

市長布里德（中）2019年出席一個社區就業指導中心。（本報檔案照片）

疫情 之後許多人沒了工作，失業率高攀。同時疫情已經一年，就業 市場形式也不斷變化，求職者回歸時也需要適應新變化。

舊金山 市政府計畫斥資千萬元，推動本地的經濟復甦，尤其是在就業市場上，協助民眾培訓、求職，幫助失業的民眾找回工作。

市長辦公室發出的最新信息顯示，這個將耗資2800萬元的「強勢復甦」（Building Back Stronger）的系列項目，涵蓋多個方面，像是位於不同社區的求職、就業指導中心建設，青年人的培訓發展項目，不同領域的技能專項指導，對於非裔社區的扶助等。

市長布里德（London Breed）說，有了這筆資金，失業的民眾們就能夠獲得相應的職業培訓，讓他們能夠更好的融入舊金山的經濟復甦當中。她也指出，資金項目也將會著重在一些一直被忽視的區域，以保障公平。

以求職中心為例，這些位於不同社區的求職點，也將幫助民眾獲得舊金山各行各業的種種機會。有了這筆資金之後，相關的中心就能擴大服務。同時像是「特殊求職中心」（Specialized Job Centers）將會幫助一些曾經違法的更生人士、退伍軍人、殘疾人等，讓這部分人也能夠享受到舊金山的經濟發展益處。

舊金山的經濟復甦中，有幾大產業都是重點，包括科技、醫療健康、工程建築等。此外，一些較為新興的產業，像是製造業、大麻和交通運輸等，都將會創造很多就業機會。這些資金也將會幫助消除在行業領域中的不平等現象。

此外，舊金山是知名旅遊城市，服務業一度是本地經濟的重要支柱。隨著經濟在逐漸重啟，相應的酒店、餐飲相關的職位也會增多，因此市府的這個整體項目也會提供培訓給民眾。

目前市府也在徵求民間的方案來推行上述的經濟復甦計畫，機構可以提交方案，截止日期是3月31日。詳情可見www.oewd.org/bid-opportunities。