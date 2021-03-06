疫情重災區 東聖荷西增設疫苗接種中心

位於東聖荷西的Aloha Roller Rink開設全新的疫苗接種站。（記者陳程威╱攝影）

聖他克拉拉縣政府5日與史丹福保健中心合作，在東聖荷西 地區的Aloha Roller Rink室內冰場開設了一個全新的疫苗 接種中心。該室內溜冰場位於郵區號95122的地區，是聖縣受到疫情 衝擊最嚴重的地區之一。

這一新的疫苗接種中心目前將以免預約接種的形式開放。符合疫苗接種資格的民眾，將會按照免預約與先到先打的順序進行疫苗接種。從下周起，這一疫苗接種中心將會過度到預約和免預約相混合的模式。此外，從8日開始，新的疫苗接種中心將會七天都開放，並提供晚間預約服務。

聖縣政府表示，若獲得足夠的疫苗供應，將會有能力每日提供2000次的疫苗接種服務。

聖縣議員查維茲(Cindy Chavez)表示，在東聖荷西設立新的大規模疫苗接種中心，將會有效的為受到新冠感染的人口進行疫苗接種。「這些人的數量巨大。」查維茲表示，在東聖荷西設立大規模的疫苗接種中心，將能夠大大減少社區獲取疫苗的阻礙。

史丹福首席醫療官塞加爾（Niraj Sehgal）表示，史丹福衛生系統很高興能夠與聖縣合作，幫助受到疫情影響最嚴重的地區公平的獲得疫苗。

聖縣副行政首長盧納(Rocio Luna)也指出，聖縣正在與社區團體合作，確保聖縣最有需要的群體都可以獲得疫苗接種。「這些社區團體，將有助於接觸那些尚未知曉獲得疫苗接種群體的重要部分。」

盧納表示，目前聖縣最大的挑戰仍然是獲取足夠的疫苗供應，以保護處於受到疫情影響最嚴重的社區。

縣府表示，已經採取很多努力去確保疫苗接種的公平性。僅在2日至4日的三天間，聖縣的社區工作人員在受到疫情影響最嚴重的社區進行了超過千次的疫苗接種預約服務。