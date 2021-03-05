我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

加州聖馬刁縣1/4人口 已打首劑疫苗

編譯組╱灣區 4日電
聖馬刁縣四分之一人口已接種第一劑疫苗。圖為德利市醫護人員排隊等待接種新冠疫苗情況。(Getty Images)
聖馬刁縣四分之一人口已接種第一劑疫苗。圖為德利市醫護人員排隊等待接種新冠疫苗情況。(Getty Images)

截至2日，聖馬刁縣已有15萬9357名居民接種至少第一劑新冠疫苗，占全縣24.8%年齡16歲以上符合資格施打疫苗的人口。聖馬刁縣目前正為屬於1A、1B級別群體施打疫苗，包括健康照護人員、長照機構居民、65歲以上民眾及教育、兒童保育與農業與緊急救護工作者。

聖馬刁縣衛生局副局長里斯尼維桑(Srija Srinivasan)3日在記者會表示，迄今已有66%的65歲以上居民接種疫苗，縣府正在努力聯絡其他未接種的老年民眾。

疫苗可在聖馬刁縣醫療中心(San Mateo County Health)、凱薩醫院(Kaiser Permanente)、Sutter健康中心(Sutter Health)與CVS、Rite Aid藥房接種。在聖馬刁會展中心進行的第二劑疫苗施打將於4日持續進行，每天可接受3200人預約。德利市與半月灣也有小型疫苗診所可供預約。

州與市府領袖呼籲東巴洛阿圖地區增加疫苗接種，該地區是聖馬刁縣確診數最多地區之一，卻是疫苗接種比率最低的地方，僅有12%，不到全縣接種率24.8%的一半。里斯尼維桑指出，東巴洛阿圖低疫苗接種率可能因為該市人口統計，僅有12%人口為65歲以上。有許多一線工作者住在東巴洛阿圖，2月22日才開放此類別接種疫苗，年輕人口仍無法接種。

縣府官員正與東巴洛阿圖草根團體合作，增加疫苗接種率並克服上網預約及交通困難。目前為止，東巴洛阿圖第一劑與第二劑疫苗都在Ravenswood家庭健康中心施打。

里斯尼維桑表示，聖馬刁縣預約接種疫苗缺席率約為5%，他鼓勵民眾若已在其他地方預約，可主動取消原有預約，將機會讓給其他人。此外，由於供應限制，Sutter健康中心已取消部分第二劑預約，包括部分在會展中心的預約施打。

縣府正在了解有多少居民受到影響。縣府尚未接獲足夠預約疫苗供應，將與Sutter中心合作，透過其他途徑獲得疫苗劑量，讓已施打第一劑輝瑞或莫德納疫苗的民眾，能接種第二劑疫苗。縣府並期望能於3月15日開放下一級別對象施打疫苗，為16-64歲患有潛在疾病民眾。

目前尚未知聖馬刁縣能收到多少嬌生疫苗，縣府官員鼓勵民眾，當可施打任何疫苗時，儘快接種。縣府經理卡拉吉(Mike Callagy)表示，所有疫苗都能有效預防死亡與嚴重疾病，也獲FDA核准，皆為很好的疫苗，鼓勵民眾在可施打疫苗時，無論何種疫苗，都快速接種。

疫苗 莫德納 嬌生

上一則

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

下一則

沒使用政策？華埠是否裝監控 屋崙隱私諮委會下月再議

延伸閱讀

全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過

全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過
全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑
聖谷首批教職人員接種疫苗

聖谷首批教職人員接種疫苗
假的！ 網傳3月11日起 全民都可打疫苗 有截圖還有連結

假的！ 網傳3月11日起 全民都可打疫苗 有截圖還有連結
疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

2021-02-28 00:50
州長紐森在佛來斯諾一家流動診所參觀新冠疫苗接種工作。（圖片由州長辦公室提供）

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

2021-02-27 00:38
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心