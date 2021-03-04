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金山堂食重啟首日 華埠餐廳冷清 業者：非假日人流少

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山室內堂食重開，康年酒家也重新佈置了餐桌數量。（記者李晗 / 攝影）
舊金山室內堂食重開，康年酒家也重新佈置了餐桌數量。（記者李晗 / 攝影）

時隔數月之後，舊金山的餐飲也可以重啟室內堂食。但是因為首期的首日是周三，一個工作日，華埠餐廳都冷清待客，人流不多。

多個華埠餐廳都已經在室內搭好桌椅。像是百年老店康年（Far East），也根據市府25%人數上限的規定重新布置安排的桌椅。但是有個別食客仍然坐在室外的桌椅。

康年的第二代經營者李慧玲（Kathy Lee）表示，按照政府的規定安排好了新的餐廳室內的布置，比如每張桌子不得超過四個人，隔開一定的距離，以及在桌子之間也有放置洗手液等，讓食客可以時刻保持清潔。康年的包廂也已經可以預訂，同時二樓的宴會廳也重啟。

李慧玲指出，因為當天是周三，大家要上班，所以客流並不多。同時當天天氣較冷，但是有客人也寧願坐在外面。

積臣街半島海鮮酒家也積極準備迎客，但是當天坐在室內的食客並不多，相反食客也願意坐在戶外。酒家經營者黃小姐說，很多人還在觀望，因為是第一天重開。她也說，現在餐廳的員工都在申請預約打疫苗，自己也已經申請好了，將會在3月中時左右打第一針。目前舊金山的接種範圍擴大至1B，餐飲業員工可以接種。

許多華埠的餐廳，也都在觀望目前市政府的防疫規定，因為他們許多的客源生意來自於僑社公所的宴會，以及普通民眾喝早茶，甚至是遊客的生意。目前舊金山的規定仍然嚴格，因為只能重新開放室內堂食25%的客流量，同時室內餐飲的話，每桌最多四個人，同時都必須是同一戶人家。室外用餐的話則最多可以是六個人，最多來自三個不同的家庭。

華埠 舊金山 疫苗

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