金山屋崙市議會決議：精神問題報案將改由醫護出馬

2月11日，有疑似精神異常的男子在屋崙華埠吃霸王餐，被警方帶走。屋崙將成立應急小組，應對精神健康危機報警。（市民供圖）

不久的將來，在屋崙 ，當有人出現精神健康問題時，警員可能不會出現，而是由專業醫護或咨詢師到場處理。屋崙市議會全票通過一項決議，正式在消防局內部成立社區移動援助響應者計畫（Mobile Assistance Community Responders of Oakland）。當市民致電911涉及非犯罪的精神健康危機時，消防局將派出醫護人員和諮詢師處理。

2019年夏天，市議會授權向城市戰略委員會支付4萬元，對打造非警員響應小組模式的可行性進行分析。俄勒岡州尤金市（Eugene）的危機援助街道計畫，已成功運作30年。警局和白鳥診所（White Bird Clinic）合作處理一些精神健康問題報警，其接到的報警電話，超總數的20%。如此的功能剝離，每年可節省超過1500萬的成本。

決議起草者、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）說，去年11月，舊金山啟動了類似的街頭危機應急小組試點計畫，由消防局和公衛局合作。小組中包含社區醫護人員、輔助醫療人員、行為健康臨床醫生和行為健康專家。小組也是一周七天、每天24小時運作。911報警電話中有關行為健康危機的事件，都由小組應對。估計每年能響應1萬7000個服務電話。

直到最近，屋崙還有官員希望獲得市議會的授權，讓非營利組織來運營這一計畫。但上個月，在公共安全委員會進行了一場有爭議的辯論後，相關官員退出。那次會議上，批評者指責可能接受項目的候選者「灣區社區服務」（Bay Area Community Services），在處理遊民住房問題上，工作不力。

此後，屋崙開始討論由市府管理該計畫，而不是外包給第三方。卡普蘭表示，市府接手計畫，有能力監督其合規性。且消防局本來就24小時待命應急，擁有調度團隊和通訊基礎設備。

儘管計畫獲議會通過，但很多問題還懸而未決。市議員卡爾布（Dan Kalb）建議，消防局試點一年後，以185萬的專款承包給第三方。但屋崙須找到收入來源，以永久運營或擴大計畫。經費也很可能從警局預算 中轉出。屋崙市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas）和市議員泰勒（Loren Taylor）目前擔任重塑公共安全特別工作組主席，該工作組任務之一，就是探討如何將警局資金重新分配給其他服務，以改善公共安全。

勵琪數次表示，希望讓民間機構接手一些遊民、精神疾病問題的報警處理，讓警員從繁瑣出警中脫身出來，專心應對暴力犯罪 。

市議員里德（Treva Reid）在會上提出一個問題，若有精神健康問題的人拿著武器，已派到現現場的響應小組該在什麼情況下報警？根據NPR的報道，尤金市的經驗中，當精神疾病患者處於直接危險，或對其他人構成威脅，響應人員會報警，但此事不常發生。2019年的2萬4000通電話中，打電話給警員要求支援的，大約150次。