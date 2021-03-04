我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

遏止罪犯 金山屋崙華埠爭取廣設監視器

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠社區希望安裝更多監視器，覆蓋出入口，震懾罪犯。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠社區希望安裝更多監視器，覆蓋出入口，震懾罪犯。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商會主席陳錫澎3日表示，目前正在和市府等部門溝通，希望盡快獲得撥款，或者社區自己籌款，爭取今年內在華埠重要路口和商戶門外加裝監視器，讓監視器覆蓋華埠所有商戶，更多出入路口，震懾賊人，進一步提升華埠安全感。

屋崙華埠前不久罪案飆升，華埠商會和社區不斷和市府、警局交流，希望增強警力。新任警長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）表示，會安排社區資源警官、巡警等到屋崙華埠步行巡邏，保證警員經常出現在華埠街道上，震懾罪犯。雙語社區聯絡警員符美（Mae Phu）也回歸社區。加上大批義工巡邏華埠，治安明顯好轉。

華埠商會和社區一直要求撥款安裝公共監視器。市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）辦公室主任米亞·陳（Miya Saika Chen）表示，屋崙隱私咨詢委員會一直在討論此項撥款，但還沒有下文。

陳錫澎說，因為涉及在公共場所安裝監視器，所以隱私咨詢委員會有諸多顧慮。即使通過撥款，也是市府管理，以後會對警局查看監控錄像有一些限制。目前，獲得安裝監視器的撥款，有三種方法，一個是繼續推動隱私咨詢委員會批准撥款。其次，聯繫市長薛麗比，將此筆款項，以快速形式撥出。最後，若市府撥款有滯後，華埠社區考慮自己籌款，市府若時機合適，配比相同的數額。

款項到達後，或讓商戶安裝在門口，或安裝在一些非公共位置，而選在私人區域是為覆蓋華埠更多出入口，讓嫌犯進出都被錄影。安裝完成後，會透過英文媒體廣而告之，對不法分子產生震懾作用。陳錫澎說，「之前也考慮過安裝在商戶內部，監視器探出來，覆蓋外部區域。但去年華埠遭遇暴力洗劫後，一些商戶加裝了防護木板，比較難實現。還是希望商戶能統一拆除木板，華埠面貌更好，也方便安裝監視器。」

陳錫澎表示，除了警員幫助，遏制罪犯也要社區齊心協力。比如，老人出門取現金最好有人陪同。華埠一些商戶，經常寫明，只能現金埋單，不接受信用卡，這也給了壞人可乘之機，他們會覺得有錢可搶，更傾向於在華埠下手。希望社區互相教育提醒，讓商戶和老人都改變用現金的習慣。商戶可以允許使用信用卡。「親友也要教會老人如何使用信用卡。」

屋崙華埠社區希望安裝更多監視器，覆蓋出入口，震懾罪犯。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠社區希望安裝更多監視器，覆蓋出入口，震懾罪犯。（記者劉先進／攝影）

華埠 屋崙 信用卡

上一則

金山華埠長者 遭3匪痛毆搶劫 警懸賞2500元抓人

下一則

金山屋崙市議會決議：精神問題報案將改由醫護出馬

延伸閱讀

金山華埠長者 遭3匪痛毆搶劫 警懸賞2500元抓人

金山華埠長者 遭3匪痛毆搶劫 警懸賞2500元抓人
世説新聞／一個床位20萬！ 直擊LA華埠大型豪華遊民公寓

世説新聞／一個床位20萬！ 直擊LA華埠大型豪華遊民公寓
大酒樓都不開 華埠每周流失萬人

大酒樓都不開 華埠每周流失萬人
參選曼哈頓區長 李文訪華埠 支持中華公所設疫苗站

參選曼哈頓區長 李文訪華埠 支持中華公所設疫苗站
守護屋崙華埠 東灣台山同鄉會成立社安隊

守護屋崙華埠 東灣台山同鄉會成立社安隊
東灣台山同鄉會成立社安隊 一周七天巡邏屋崙華埠

東灣台山同鄉會成立社安隊 一周七天巡邏屋崙華埠

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

2021-02-28 00:50
州長紐森在佛來斯諾一家流動診所參觀新冠疫苗接種工作。（圖片由州長辦公室提供）

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

2021-02-27 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗