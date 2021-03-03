金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

市長布里德期待公眾在遵守衛生指南的前提下恢復商業正常。（記者黃少華／攝影）

根據州府「更安全經濟藍圖」3月2日的更新，舊金山 從最嚴格的紫色層進入紅色層。市長布里德（London Breed）和公共衛生局長考法克斯（Grant Colfax）當天在39號碼頭商業區召開記者會，宣布全市從3月3日上午8時起重開包括餐館堂食在內的眾多商業活動。

布里德說：「今年對居民和小商業來說是非常艱難的一年，現在每一步都是確保他們能夠在疫情中生存的關鍵。為了繼續前進，我們需要保持專注，繼續遵循衛生指南。我們在控制病毒和接種疫苗方面取得了很大進展，我對未來充滿希望。」

自1月初疫情達到高峰以來，舊金山新增病例和住院人數穩步下降。目前，日均新增67宗陽性病例，與2020年11月中旬的水準相當。

由於來自英國和南非的變異病毒有潛在的更大規模傳播風險，公衛局長考法克斯要求市民繼續戴口罩、勤洗手和保持社交距離 。

餐館 戶外可6人共餐

市府要求以室內容量25%或不超過100人規模重開，以較小者為準。每張室內餐桌最多只能供同一戶家庭四人圍坐。堂食必須在每晚10時前結束當天營業。市府定義的餐飲業包括餐廳、提供餐飲服務的酒吧、咖啡廳、飯店、博物館和購物中心的美食區。

飯店和住宿設施可根據指南開放餐飲和健身 設施。

市府允許最多三戶家庭六人的戶外集體用餐。包括戶外用餐在內的非必要戶外商業和聚會，可以持續到每晚10時以後。2020年12月6日之前在餐桌間建造的替代社交距離的障礙物可以保留。但餐飲業者不得建造新的屏障，以取代所需的6呎社交距離。

最多六名表演者的現場娛樂表演，可以允許不超過100輛車的乘客免下車觀看。每輛車只能載一個家庭。觀眾只能在車內飲食。

學校 計畫經准可重啟

尚未開學的初中和高中，可以在各自的「COVID-19安全計畫」經過舊金山衛生官員批准之後，重新開啟。

針對學齡兒童和青少年校外活動，戶外活動人數上限新增到25人。每人一次只能參加一個項目。

大學、職業教育和成人教育學院面授課程，最多可允許25名學生在戶外進行。如上課需專用設備，課程可在室內進行，容量為25%。

其他 影院客容量25%

需要摘下口罩的個人服務可在室內進行，前提至少距離其他人6呎遠，最好是在單獨房間。服務提供者需佩戴N95或其他合適的口罩。

室內的健身房和攀岩牆可以10%容量重開。室內更衣室、淋浴設施、桑拿房、蒸汽房、熱水浴缸仍須關閉。

室內博物館、動物園、水族館、葬禮、政治示威、兒童基本游泳和防溺課程，均可以25%的容量上限重開。室內電影院可以不超過容量25%或100人規模重開。

摩天輪、旋轉木馬和遊樂園火車，每個單獨空間只能供一戶家庭使用。

網球雙打可最多在四個家庭成員間進行。來自三個家庭的最多12人可從事戶外低、中、高接觸運動。受監督青少年和成人體育聯盟或俱樂部，如壘球、曲棍球、體操、籃球、英式和美式足球，可以恢復穩定的團體訓練和比賽，每組最多25人。比賽只能在縣內或與鄰縣的運動隊之間進行。

房地產展示必須虛擬進行，或在必要情況下通過預約進行。不得舉辦室內講座。