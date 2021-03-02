東灣台山同鄉會成立社安隊 一周七天巡邏屋崙華埠

東灣台山同鄉會社安隊1日正式啟動，在華埠展開一周七天的巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

東灣台山同鄉會社安隊1日正式啟動，在華埠 展開一周七天的巡邏。同鄉會主席馬作林表示，希望警民攜手，共同維護華埠治安。屋崙 市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）表示，看到義工巡邏華埠，頗受鼓舞。

1日上午10時許，鑼鼓喧囂，醒獅勁舞。社安隊數十名成員統一著裝，配備口哨和對講機等工具，穿上了橘紅色的顯眼服裝，舉著「警民攜手，護衛華埠」的標語，從同鄉會總部出發。沿路受到市民和商戶的熱烈歡迎。有白人市民見到後，還高舉大拇指肯定。

馬作林說，目前，社安隊有48人報名，七成是同鄉會會員。48人預計分成兩班輪流巡邏，巡邏時間為上午10時到下午2時。巡邏的方法是，每一班分成五個組，每組四到五人，以華埠的7、8、9 街等街道的十字路口為簡易崗亭或觀察站，在周邊巡邏。因為路口四通八達，在白天可以看到前後左右街道的情況，一旦出現緊急情況，各小組間可透過對講機及時溝通，互相支援。各觀察站的小組隊員，會每隔一小時輪流調換位置，這樣一來，巡邏隊員在街道上保持流動，也能對不法分子產生威懾力。由於社安隊當天才啟動巡邏，具體在哪些街道設觀察站，還要經過多次步行、觀察路線後，才能確定具體地點。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，義工巡邏和警力回歸，正在重建消費者對華埠治安的信心。目前在華埠巡邏的義工團隊有12到14支。有的是一個小家庭來，有的是朋友組織。有人甚至從聖荷西或士德頓（Stockton）過來，巡邏完了就默默的離開。華埠希望在近期組織一次感謝義工活動。盡量聯繫上所有義工。同時，華埠治安問題，引起全國關心。有紐約熱心人士郵寄報警器等裝備給華埠。屆時，在活動上，也希望透過網絡表達謝意。總之，是利用感謝活動，重新統籌調配巡邏資源，更好的服務華埠社區。

勵琪說，看到精力充沛的志願者走在華埠街道，眼觀六路、耳聽八方的留意周邊情況，幫助保護華埠安全，感覺非常鼓舞。也希望警局和社區之間，能建立強有力的合作關係。她說，已經和警長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）溝通過，希望華埠拿到亟需的警力資源。比如能說粵語、國語或越南 語的警員，這些警員來自社區，能更好的服務華埠。

對於前段時間華埠罪案增加的現象，勵琪表示，不知這些案件是否有種族主義動機。警方及阿拉米達縣地檢處的調查至關重要，以確定這些罪行是否為仇恨犯罪。但顯然，在農曆新年前後，華埠有更多人流，很多人攜帶現金，華裔婦女和老人常常成為壞人的下手目標。