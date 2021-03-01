金山日落區廉租房開發案 居民上街抗議稱將導致治安惡化

日落區居民上街示威，抗議Irving街的廉租房項目。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 日落區的大型可負擔「廉租房」開發案，引發的爭議持續。2月28日（周日）大批居民，其中大部分是華裔，走上街頭抗議，表達反對聲音。

項目地址位於日落區的商業區Irving街與26街一帶，計畫建設一個七層樓高，有100個住房單位的大樓，全部都是低於市場價的可負擔單位。目前方案還在社區諮詢的過程當中，尚未到市府規畫委員會投票 階段。

然而，許多附近的居民則不買賬，認為大量引入住房之後，將會導致附近的停車困難和治安惡化。這個大型住房目前只是規畫了11個停車位。同時這個七層樓的廉租房建案，也將會造成陰影，並且使得附近的獨立屋內的居民的隱私度受損。居民們對於整個廉租房開發案的過程的透明度存在質疑。

示威發起人之一、日落區附近的居民譚啟欣表示，自己並非是完全反對可負擔住房項目，只是希望官員能夠聆聽民意，順應民意改變這個項目的設計。

前市長候選人李愛晨出席活動，組織民眾發言與示威。作為「川粉」的她，強調舊金山一直以來都是民主黨壟斷政壇。眾多商戶、居民也都輪流發言，對於日落區日漸惡化的治安、生活品質表達擔憂。

現場也有支持項目的民眾，與反對項目的示威者發生衝突，場面一度鬧哄混亂。示威者隨後沿著Irving街一路示威遊行 至19街之後返回。

主推項目的日落區市議員馬兆明在當天發出聲明，回應示威活動。他強調，這個項目是社區急需的（much-needed）住房，認為有一部分人一直在散播錯誤信息和恐懼。相較於其他的一些住房項目，馬兆明認為這個位於Irving街的項目在社區諮詢的工作上已經做得非常好。

不少民眾都質疑廉租房的申請者的標準。馬兆明發出最新的信息澄清，這個項目面相收入為本地收入中位數30%至80%的家庭，即收入在2萬7000元至10萬2000元之間的家庭。同時的確是有20%的住房是預留給「曾經無家可歸的人士」。

馬兆明也呼籲，如果有疑問，可以訪問網站：www.2550Irving.com，或發送電子郵件至[email protected]，或致電（415）735-5514。