兩成金山人已接種疫苗 群體免疫言之尚早

疫苗接種時快時慢，群體免疫言之尚早。（本報檔案照片）

每天都有數千人在舊金山 接種新冠疫苗 ，但是因為供應問題，速度時快時慢。根據最新的市府數據，全市16歲以上的舊金山居民中，已經有兩成人接種了至少一針疫苗，但是達到「群體免疫」（herd immunity）仍然言之尚早。

所謂的群體免疫，定義的標準各不相同，但就是指社區中已經有絕大部分人，一說是85%的人已經接種。舊金山此前設下目標，要在今年夏天6月結束前完成全體舊金山居民的檢測 ，但是按照目前的疫苗供應和速率，一切仍然不明朗。

根據最新的數字顯示，舊金山在2月上旬和中旬時，每天平均施打的疫苗數量是5000劑。但是隨後因為疫苗不足，許多大型的疫苗中心都被迫關閉。到2月中下旬時，每天平均施打的疫苗數量回落到4300劑左右。

假如以舊金山為例，要實現群體免疫的話，即85%的居民都要具備一定的免疫能力。現在全市超過16歲以上的居民有77萬人左右，已經打了疫苗、同時也已經感染過新冠病毒、具有一定抗體的人數則是17萬。

有估算指出，如果舊金山持續每天接種5000人的話，那麼在今年的5月30日時，至少85%的人都能夠有抗體。在6月下旬時，就能夠實現全市全民接種。但是如果接種的速率不足5000人，而是只有每天3500人的話，那麼達到85%的群體免疫則是需要到7月10日，全民完成接種則是要到8月中。

如果實現了群體免疫，那麼像是許多的防疫措施，比如戴口罩、保持社交距離等，都可能會獲得解除。

但是舊金山的「群體免疫」的假設，已經忽略了許多因素。像是每天新增感染、可以獲得抗體的人數。因為在疫苗鋪開之後，每10萬人之中每天的感染新冠病毒的個人目前只有個位數。

同時舊金山並非是一個獨立的區域，而是與相鄰的其他灣區各縣保持著人流往來，也就是所謂的群體免疫，仍然是一個區域性的事情，但是每一個縣市的速率、接種範圍都不盡相同。