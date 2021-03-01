我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

趙婷「無依之地」金球獎雙冠 獲最佳影片、最佳導演

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

編譯組／灣區28日電
加州新冠感染確診病例創9月以來新低。圖為民眾排隊等候接種疫苗。(美聯社)
加州新冠感染確診病例創9月以來新低。圖為民眾排隊等候接種疫苗。(美聯社)

最新統計數據顯示，2月27日出爐的加州致命性新冠病毒感染人數創下去年9月以來的新低。加州州府官員表示，加州2月27日共出現3993宗新冠確診病例，另有新冠死者共157人，雙雙遠低於上周平均數。目前加州共有35萬4167宗新冠確診病例，感染新冠死亡人數共5萬1979人。

另聯邦食品暨藥物管理局(FDA)2月 27日批准嬌生公司(Johnson & Johnson)推出的新冠疫苗。加州政府官員對這連連傳出的好消息倍感欣慰。市面出現第三種新冠疫苗，這也表示美國在3月底前，將有1億以上人口可以接種疫苗，接種人數接近美國全部人口的三分之一。

灣區新冠感染病例與死亡人數亦持續下落。灣區九縣官員2月27日宣布，整個灣區共出現734宗新病例，低於上周每日平均數814宗。目前灣區全部新冠病例有40萬6301宗。灣區2月27日傳出9人死於新冠肺炎，遠低於上周每日27人因新冠而死。灣區全部新冠死者為5354人。

聖他克拉拉縣、阿拉米達縣，以及北灣各縣2月27日沒有傳出有人死於新冠瘟疫。聖他克拉拉縣2月27日出現185宗新冠病例，亦低於平均值。自從新冠疫情爆發，聖他克拉拉縣共出現11萬422宗新冠病例，總共有1777人死於新冠肺炎。

東灣阿拉米達縣2月27日無一人死於新冠疫情，可是出現217宗新病例，高於每周平均146宗新病例。自從疫情爆發，阿拉米達縣共出現8萬496宗新冠病例，1241名新冠死者。

北灣各縣亦沒傳出有人死於新冠，全部死者人數為728人。2月27日新病例為77宗，遠低於每周平均值145宗。北灣各縣疫情間共出現8萬177宗新冠病例。

聖馬刁縣2月27日有13人死於新冠，高出一周平均數，全部新冠死亡人數為515人。聖馬刁縣2月27日出現55宗新病例，全部感染人數為3萬8729人。

舊金山縣2月27日2人死於新冠，新病例有60宗，雙雙低於每周平均值。舊金山縣疫情爆發後共傳出3萬3970宗新冠病例，另新冠死者共412人。

美國在3月底前，將有一億以上人口可以接種疫苗，接種人數接近美國全部人口的三分之一...
美國在3月底前，將有一億以上人口可以接種疫苗，接種人數接近美國全部人口的三分之一。(美聯社)

灣區 加州 疫情

上一則

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

下一則

金山日落區廉租房開發案 居民上街抗議稱將導致治安惡化

延伸閱讀

加州富人股市賺飽 州府稅收暴增105億

加州富人股市賺飽 州府稅收暴增105億
美確診連4天維持7萬例 平均單日接種240萬劑疫苗

美確診連4天維持7萬例 平均單日接種240萬劑疫苗
洛縣新冠染疫、死亡數 穩步下降

洛縣新冠染疫、死亡數 穩步下降
睽違17年…加州房屋成交量與房價 雙雙大漲逾20%

睽違17年…加州房屋成交量與房價 雙雙大漲逾20%
弱勢團體疫苗預約代碼遭濫用 加州停用系統

弱勢團體疫苗預約代碼遭濫用 加州停用系統
相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
圖為州長紐森視察加州一處疫苗接種站。(Getty Images)

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

2021-02-22 10:41
史丹福大學研究人員宋琛，被控銷毀其與中國軍方關係的證據。 (本報檔案照)

涉為中國軍方工作 史大中國學者被控銷毀證據

2021-02-22 10:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情

神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情
8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做