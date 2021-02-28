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報告：舊金山租金已觸底 但仍穩居全美最高

編譯組／灣區電
舊金山租金已觸谷底，但仍冠全美。(圖取自電視截圖)
舊金山租金已觸谷底，但仍冠全美。(圖取自電視截圖)

新冠疫情導致灣區昂貴租金在過去一年出現急遽下跌。但是，近來數據顯示，租金下滑情況可能即將觸底。根據公寓網站「Zumper」全國最新租金報告，2021新年開啟以來，灣區某些地方租金下降速度已持續減緩，甚至開始逆轉。

Zumper分析師葛斯坦(Neil Gerstein)認為，整個灣區租金可能將下跌更多，但灣區三大城市：舊金山、聖荷西與屋崙租金自今年以來，每個月至少上漲一次。舊金山一房公寓2月份中價位租金為2650元、比1月上漲1.1%。屋崙一房公寓中價位租金為2000元。聖荷西則自去年3月疫情以來，租金一直未上漲，但從今年1月開始，一房公寓中價位租金已增加2.3%至2180元。

Zumper分析，疫情開始以來，整個灣區租金暴跌，但近幾個月的租金下降速度持續放緩。遠程工作特別在科技產業促動了居住地點需求改變，顛覆了近幾年創紀錄的因就業與商務擴展而租金高漲的租屋市場。此一趨勢在舊金山最為明顯，今年2月一房公寓租金比去年同期下跌24.3%，跌幅甚鉅。

然而，儘管租金跌幅很大，舊金山2月份租屋市場仍為全美最昂貴居住地為2650元。緊隨其後的是紐約，一房公寓中價位為2460元，聖荷西則排第三位。屋崙排名第五。洛杉磯排名第七、租金為1900元。聖地牙哥排名第八、租金1820元。

疫情推動大都會居民搬至較便宜的周邊地區，導致價格較高的租金市場下跌、租金低的市場暴漲，促使租金市場價格更為接近。但是，分析師表示，此一趨勢已開始扭轉，因為昂貴城市租金下降已開始減緩或停止，便宜城市租金的增長速度也放緩，意味著昂貴與便宜城市之間的價格差距又開始擴大。

Zumper報告顯示，舊金山2月份一房租金中位數仍是全美最昂貴的榜首。其次是庫比蒂諾2490元、巴洛阿圖2390元、艾姆瑞維爾2330元、委利賀1470元。東巴洛阿圖一房租金中價位為1550元、列治文市1720元。利佛摩一房租房租金成長最快的地區，年成長6%。矽谷租金年跌幅最高的三大城市分別為：山景城下跌31.3%、桑尼維爾下跌28.6%、聖他克拉拉下跌28.1%。

聯合市是2月份一房公寓租金月增長最大的城市，自1月開始上漲5.2%。其次是東巴洛阿圖上漲4.7%、都柏林排名第三上漲3.2%。列治文市租金月跌幅最高、下跌4.4%；核桃溪排名第二、租金下跌4.2%、第三為南舊金山租金下跌4.1%。

租金 舊金山 灣區

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