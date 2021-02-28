我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

美疫情趨緩！單日新增確診 連4天維持7萬例

金山13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 中半島數百人參與

記者黃少華／聖馬刁市報導
中半島超過20名民選官員出席集會，李美恩主持。（記者黃少華／攝影）
中半島超過20名民選官員出席集會，李美恩主持。（記者黃少華／攝影）

13歲華裔初中女生蘇凱盈（Ashlyn So）於2月27日下午發起主題為「代表亞裔」（Stand For Asians）的反對歧視亞裔遊行集會，吸引了中半島各族裔居民和民選官員數百人前往聖馬刁中央公園（San Mateo Central Park）參加。

參加者在聖馬刁中央公園集結，然後舉牌繞公園一周遊行，高喊反對種族主義的口號。此舉旨在提高公眾對亞裔近期頻頻遭受種族仇恨犯罪襲擊的認識，推動變革。

蘇凱盈表示，她近期通過新聞媒體多次看到灣區有亞裔長者被推倒在地，受傷甚至死亡。因此，她希望做一些事情來爭取停止暴力犯罪，並且跟媽媽講要組織一場集會。她感激有如此多人到場參與和支持這次遊行集會。

蘇凱盈提到，自己所就讀的中學沒有太多亞裔學生，但包含了很多族裔的學生，相當多元化，校園內沒有太多種族仇恨元素。

蘇凱盈的外祖母Christina說，這次遊行集會可以為亞裔發聲，意義很重大，全家人都非常支持蘇凱盈的決定。蘇凱盈的父母和弟弟都到場幫忙組織活動。Christina笑稱，孫女分配全家人做不同工作，她只負責跑腿。

在密爾布瑞（Millbrae）反種族主義聯盟等組織幫助下，蘇凱盈在一周內就完成召集工作，並且得到了聖馬刁市官員、警方和康樂公園局支持。

聖馬刁市華裔市議員李美恩（Amourence Lee）與蘇凱盈共同主持此次遊行集會。

參加遊行集會的中半島民選官員超過20人。在集會上發言的民選官員還有加州參議員貝克爾（Josh Becker）、加州眾議員穆林（Kevin Mullin）、密爾布瑞（Millbrae）華裔市議員馮家輝（Anders Fung）、佛斯特市（Foster City）副市長Richa Awasthi、貝爾蒙特（Belmont）市長斯通（Charles Stone）。

曾任密爾布瑞市長的「聖馬刁縣亞太裔核心決策委員會」（SMCAPI）主席李偉忠（Wayne Lee），與馮家輝一同出席此次遊行集會。

去年聖誕節前在東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）遭遇種族仇恨暴力犯罪而受傷的華裔Rona Cheng，也現身說法，鼓勵受害者勇於發聲來捍衛亞裔權益。

蘇凱盈要求制止種族仇恨犯罪。（記者黃少華／攝影）
蘇凱盈要求制止種族仇恨犯罪。（記者黃少華／攝影）
參加者繞行聖馬刁中央公園並舉牌表達訴求。（記者黃少華／攝影）
參加者繞行聖馬刁中央公園並舉牌表達訴求。（記者黃少華／攝影）
數百人在聖馬刁中央公園集會反對種族歧視。（記者黃少華／攝影）
數百人在聖馬刁中央公園集會反對種族歧視。（記者黃少華／攝影）

遊行 亞裔 華裔

上一則

日本富士按摩椅 年度回饋大甩賣

下一則

誰歧視他稱「新冠病毒」? 林書豪拒透露名字

延伸閱讀

13歲華裔女生發起 聖馬刁市辦反歧視亞裔集會

13歲華裔女生發起 聖馬刁市辦反歧視亞裔集會
福建公所慶元宵活動精簡 掛燈籠送祝福

福建公所慶元宵活動精簡 掛燈籠送祝福
聖馬刁市大都會獅子會 強化慈善基金 打造服務平台

聖馬刁市大都會獅子會 強化慈善基金 打造服務平台
波士頓今年再度取消聖派翠克節慶祝活動

波士頓今年再度取消聖派翠克節慶祝活動
聖馬刁縣立圖書館 祝華人牛年快樂如意

聖馬刁縣立圖書館 祝華人牛年快樂如意
加州參議員貝克爾：支持重開課堂 中半島教師應先接種

加州參議員貝克爾：支持重開課堂 中半島教師應先接種

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
圖為州長紐森視察加州一處疫苗接種站。(Getty Images)

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

2021-02-22 10:41
史丹福大學研究人員宋琛，被控銷毀其與中國軍方關係的證據。 (本報檔案照)

涉為中國軍方工作 史大中國學者被控銷毀證據

2021-02-22 10:25
宏達電在柏克萊美食區買下這棟三層樓的商業大樓。（取自Google地圖）

1645萬現金成交！宏達電買柏克萊商業大樓

2021-02-20 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立