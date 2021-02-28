金山13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 中半島數百人參與

中半島超過20名民選官員出席集會，李美恩主持。（記者黃少華／攝影）

13歲華裔 初中女生蘇凱盈（Ashlyn So）於2月27日下午發起主題為「代表亞裔 」（Stand For Asians）的反對歧視亞裔遊行 集會，吸引了中半島各族裔居民和民選官員數百人前往聖馬刁中央公園（San Mateo Central Park）參加。

參加者在聖馬刁中央公園集結，然後舉牌繞公園一周遊行，高喊反對種族主義的口號。此舉旨在提高公眾對亞裔近期頻頻遭受種族仇恨犯罪襲擊的認識，推動變革。

蘇凱盈表示，她近期通過新聞媒體多次看到灣區有亞裔長者被推倒在地，受傷甚至死亡。因此，她希望做一些事情來爭取停止暴力犯罪，並且跟媽媽講要組織一場集會。她感激有如此多人到場參與和支持這次遊行集會。

蘇凱盈提到，自己所就讀的中學沒有太多亞裔學生，但包含了很多族裔的學生，相當多元化，校園內沒有太多種族仇恨元素。

蘇凱盈的外祖母Christina說，這次遊行集會可以為亞裔發聲，意義很重大，全家人都非常支持蘇凱盈的決定。蘇凱盈的父母和弟弟都到場幫忙組織活動。Christina笑稱，孫女分配全家人做不同工作，她只負責跑腿。

在密爾布瑞（Millbrae）反種族主義聯盟等組織幫助下，蘇凱盈在一周內就完成召集工作，並且得到了聖馬刁市官員、警方和康樂公園局支持。

聖馬刁市華裔市議員李美恩（Amourence Lee）與蘇凱盈共同主持此次遊行集會。

參加遊行集會的中半島民選官員超過20人。在集會上發言的民選官員還有加州參議員貝克爾（Josh Becker）、加州眾議員穆林（Kevin Mullin）、密爾布瑞（Millbrae）華裔市議員馮家輝（Anders Fung）、佛斯特市（Foster City）副市長Richa Awasthi、貝爾蒙特（Belmont）市長斯通（Charles Stone）。

曾任密爾布瑞市長的「聖馬刁縣亞太裔核心決策委員會」（SMCAPI）主席李偉忠（Wayne Lee），與馮家輝一同出席此次遊行集會。

去年聖誕節前在東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）遭遇種族仇恨暴力犯罪而受傷的華裔Rona Cheng，也現身說法，鼓勵受害者勇於發聲來捍衛亞裔權益。