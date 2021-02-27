金山學區重啟計畫仍不明朗 罷免訴訟風波持續

舊金山圖書館的學習中心內，有學童在學習。（Learning Hub提供）

舊金山 聯合學區 因為在校園重啟一事上行動遲滯，遭到各方指責。雖然目前工會和學區官方已經達成初步共識，但是重啟計畫仍然不明朗。同時，民眾發起罷免學區官員、市府起訴學區的訴訟等等風波也依然在持續當中。

本周早些時候，學區官員通過了校園安全重啟的計畫，但是並沒有具體的時間線，只是根據舊金山的疫情 大環境的情況來決定是否重啟。其中，在教師可以打疫苗的情況下，校園可以在舊金山進入「紅色」疫情監控層級的時候重啟。目前舊金山仍然處在加州疫情監控的「紫色」層級，預計下周則會進入程度較輕的紅色一級。

此外，如果舊金山進入了疫情程度更輕一級的「橙色」，那麼教師工會則認為教師無需疫苗也可以校園重啟。

然而，重啟之後的每天上課時數、每周上課天數，學區和工會沒有達成共識，這也成為最新的協商焦點。學區一方認為，對於低年級的學童而言，做到每周五天、每天五小時的實體上課時間。但是工會則另有方案，相較而言天數和時間都少於學區官方的計畫。

近來數月，聯合學區因為一連串的事件，成為本地政治舞台的中心焦點，甚至成為全國新聞的話題。其中最為引人注目的就是學區決定更改44所學校的名字，包括華盛頓、林肯等前總統。但是改名的整個過程極具爭議，包括改名委員會使用維基百科等網站作為歷史依據，被指不夠嚴謹。

同時在華裔社區內引起爭議的便是公立名校高中洛威爾（Lowell）高中的改革。原本該校是舊金山公立排名第一的名校，校內有大量華裔學生，但是學區直接將招生方式從看分數擇優錄取改為了抽籤。

兩件事情耗費了學區大量的時間，令人質疑學區並未有認真對待重啟一事。因為在家上課，導致許多學童都有不同程度的身心發展滯後的問題。同時市政府也提起訴訟，狀告學區。而在民間，有家長也發起罷免的運動，意圖罷免學區官員。