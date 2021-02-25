1周7輛遭殃！金山桑尼維爾出現「刮車怪客」 華人受害

最近當地發生不少宗刮車案件。（受害者提供）

桑尼維爾Cumberland小學附近小區，向來是環境良好的區塊。不過近來發生連串的刮車事件，引起當地居民熱議。有不明人士近來出現在該區域，而且不明究理亂刮附近住戶的車。有車主早上起來才發現愛車被刮的亂七八糟，氣的大罵，非常無奈。

家住Hangover大道的華人 Gemes聶指出，自己的BMW X5休旅 車就停在自家車庫前面的車道上。23日早晨時，發現愛車大面積遭人刮花，非常生氣。向鄰居通報才發現，隔壁鄰居的保時捷凱彥休旅車，也遭莫名刮車、破壞。後來看錄影監控系統Ring的視頻中才發現，原來是有一人在前晚（22日）的晚間8時30分許，沒有緣由的到處刮車。

他表示，在與其他鄰居討論，並且透過網路交流才發現，最近這類刮車的案件頻傳，光是上禮拜當地就有六、七輛車被刮。車主各種族裔都有，華人、印度裔，或是白人車主都有碰上，所以應該不是針對特定種族的破壞，較可能是隨機下手。另外，也應該不是針對特定車款，因為鄰居之間也有Toyota、Mini Cooper的車款遭刮。依照視頻初步看起來，鄰居判斷刮車者好像是年輕人，「或許是屁孩。」

Gemes指出，自己住在桑尼維爾已經30多年。桑尼維爾向來是很安全的城市，而且也很少有塗鴉或是破壞的情況發生。這次是小區內多輛車在短時間之內都遭殃，許多受害者都已經打電話給警察 ，警方也允諾將加強巡邏。

他表示，自己愛車被刮的時間是晚上8時30分，當時時間還算早，多數人也還沒有上床睡覺，沒想到作案的人還是大膽搞破壞。更何況，自家門口戶外的電燈大概傍晚6時許就已開啟，車庫前的車道光線也不算太暗。可是依然碰上這種無緣由的刮車案件，受害的大家也只能自認倒楣，賠錢修車。但是希望能提醒大眾，停車時還是盡量小心、僑胞能多注意，避免愛車受害；另外看到可疑人士也應立即報警。