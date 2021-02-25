我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

1周7輛遭殃！金山桑尼維爾出現「刮車怪客」 華人受害

記者李榮／灣區報導
最近當地發生不少宗刮車案件。（受害者提供）
最近當地發生不少宗刮車案件。（受害者提供）

桑尼維爾Cumberland小學附近小區，向來是環境良好的區塊。不過近來發生連串的刮車事件，引起當地居民熱議。有不明人士近來出現在該區域，而且不明究理亂刮附近住戶的車。有車主早上起來才發現愛車被刮的亂七八糟，氣的大罵，非常無奈。

家住Hangover大道的華人Gemes聶指出，自己的BMW X5休旅車就停在自家車庫前面的車道上。23日早晨時，發現愛車大面積遭人刮花，非常生氣。向鄰居通報才發現，隔壁鄰居的保時捷凱彥休旅車，也遭莫名刮車、破壞。後來看錄影監控系統Ring的視頻中才發現，原來是有一人在前晚（22日）的晚間8時30分許，沒有緣由的到處刮車。

他表示，在與其他鄰居討論，並且透過網路交流才發現，最近這類刮車的案件頻傳，光是上禮拜當地就有六、七輛車被刮。車主各種族裔都有，華人、印度裔，或是白人車主都有碰上，所以應該不是針對特定種族的破壞，較可能是隨機下手。另外，也應該不是針對特定車款，因為鄰居之間也有Toyota、Mini Cooper的車款遭刮。依照視頻初步看起來，鄰居判斷刮車者好像是年輕人，「或許是屁孩。」

Gemes指出，自己住在桑尼維爾已經30多年。桑尼維爾向來是很安全的城市，而且也很少有塗鴉或是破壞的情況發生。這次是小區內多輛車在短時間之內都遭殃，許多受害者都已經打電話給警察，警方也允諾將加強巡邏。

他表示，自己愛車被刮的時間是晚上8時30分，當時時間還算早，多數人也還沒有上床睡覺，沒想到作案的人還是大膽搞破壞。更何況，自家門口戶外的電燈大概傍晚6時許就已開啟，車庫前的車道光線也不算太暗。可是依然碰上這種無緣由的刮車案件，受害的大家也只能自認倒楣，賠錢修車。但是希望能提醒大眾，停車時還是盡量小心、僑胞能多注意，避免愛車受害；另外看到可疑人士也應立即報警。

Gemes的愛車兩側都遭刮花。（受害者提供）
Gemes的愛車兩側都遭刮花。（受害者提供）
一名看不出身分的人士無來由到處刮車。（受害者提供）
一名看不出身分的人士無來由到處刮車。（受害者提供）

休旅 華人 警察

上一則

金山教師、超市員工開始接種疫苗

下一則

調查：加州重開學校速度落後48州 家長沮喪日深

延伸閱讀

金山教師、超市員工開始接種疫苗

金山教師、超市員工開始接種疫苗
確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望
金山聖馬刁、馬連縣紫色層→紅色層 餐館堂食25%重開

金山聖馬刁、馬連縣紫色層→紅色層 餐館堂食25%重開
金山解除旅客10天隔離令

金山解除旅客10天隔離令
增稅籌教育經費 庫比蒂諾學區5月4日公投

增稅籌教育經費 庫比蒂諾學區5月4日公投
金山聖馬刁、馬連縣紫色層→紅色層 餐館堂食25%重開

金山聖馬刁、馬連縣紫色層→紅色層 餐館堂食25%重開

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度
多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽