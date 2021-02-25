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舊金山屋崙華埠新義工巡邏隊將啟動 預計為期半年

記者陳程威／屋崙報導
華埠義工巡邏隊將啟動新的巡邏方式。（鄺偉提供）
華埠義工巡邏隊將啟動新的巡邏方式。（鄺偉提供）

屋崙華埠義工巡邏隊隊長鄺偉醫師24日表示，巡邏隊將在26日（元宵節）告一段落。新的義工巡邏隊將啟動。屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，目前十幾個團隊在華埠義務巡邏，希望在元宵節之後，更好的分配義工團體的時間，延長總體的巡邏時間。預計新巡邏隊能持續半年時間。

陳錫澎表示，在警力的援助以及義工巡邏隊幫助之下，屋崙華埠的治安獲得了顯著的改善。鄺偉也表示，在過去的20多天的「警民攜手，保護華埠」行動內成功制止了30多起的潛在犯罪行為，有效維護了治安。

陳錫澎說，目前華埠的商戶們提出了希望可以延長營業的時間。「疫情以及針對亞裔的犯罪，使得華埠的商戶們受到了嚴重的影響。」 陳錫澎表示，華埠商會與包括非裔、墨西哥裔、越南裔商會在內眾多商會合作，即將推出支持屋崙當地的小商戶的活動，希望民眾們可以多多來華埠消費，幫助商家從疫情中存活下來。

他表示，在過去一段時間內得到了眾多的不同族裔關心華埠人士的支持，在義工巡邏隊巡邏期間，非裔民眾也送來口罩表達支持。 陳錫澎說，最好的支持華埠的方式，就是去華埠消費，幫助華埠的商戶。「這不僅僅是屋崙的商戶，也包含舊金山華埠的商戶。」

鄺偉說：「這顯示出了社區力量的強大，當我們團結在一起，一定可以維護好社區的治安。」他表示，雖然義工巡邏隊是一個全新的模式，但是華人群體之間彼此放下恩怨與歧見，使之成為了華人團結一致的象徵。團結也不僅僅止於華人之間或者亞裔之間，更加包含不同的族裔之間。

對於「撤資屋崙警察預算聯盟」（Defund Oakland Police Coalition）提出的重新分配治安預算的訴求，陳錫澎表示，自己原則上贊成以社區為基礎的整體治安解決方案，但是在完全解決治安問題之前，仍然需要傳統的警力來確保社區的安全。

華埠義工巡邏隊將啟動新的巡邏方式。（陳錫澎提供）
華埠義工巡邏隊將啟動新的巡邏方式。（陳錫澎提供）

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