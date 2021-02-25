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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山新增的確診個案持續下降，自1月初的375例的高位暴跌至如今的79例。（衛生局）
舊金山新增的確診個案持續下降，自1月初的375例的高位暴跌至如今的79例。（衛生局）

隨著疫苗接種的鋪開，舊金山多項新冠病毒的疫情數字都呈現好轉趨勢，新增確診案例的數字更是暴跌。這也就意味著下周舊金山將重啟多項經濟活動，多個商業禁令都會獲得鬆綁。

根據舊金山衛生局的官方數字，目前全市每日平均新增的確診個案（七日內的平均）是79例。而在1月初時，也就是聖誕和新年假期之後，舊金山曾經一度每日平均新增個案高達375例，是現在的五倍左右，而且當時普遍都在300例以上。從1月初之後，新增確診的數字也就持續降低，從超過300一直下降至如今的79。

同時，住院的新冠確診病例和疑似病例的人數也都在下降。今年1月初時，舊金山收治的新冠病人每天都超過200人，但是現在數字已經下降至了90至100之間。

衛生局傳染病專家菲利普（Susan Philip）在2月24日（周三）的一個線上會議中，也透露舊金山的數字好轉，也就意味著下周舊金山將可以從州府疫情監控的最嚴重的「紫色」層級，轉為「紅色」。那麼多項經濟可以獲得重啟，堂食、健身房等等商業禁令也就可以解除。

具體而言，零售業原本晚上10時關門，這個「宵禁令」將會獲得解除；餐廳用餐方面，戶外用餐依舊開放，室內用餐也將開放，但是室內的客人必須在人數上限的25%以內，同時每桌的食客必須是同一戶人家；健身房可以開放室內活動，但是人數必須控制在上限的10%；個人服務類（理髮美甲按摩等）都可以開放室內活動，原本必須要佩戴口罩的指令也所有鬆綁。

至於酒吧等夜生活場所，仍然在禁令之內。但是如果酒吧有提供餐食的話，那也可以開放，規則與餐飲業類似。

菲利普也指出，病毒在不斷變種，有的變種病毒的傳染力更強，且在灣區也已經出現了這些變種。因此衛生局和市府部門也會時刻觀察疫情走向。她認為，目前疫苗的供應仍然是最大的問題，舊金山也時刻準備好了每日接種上萬人。

衛生局傳染病專家菲利普透露，下周舊金山將重啟多項商業活動。（視頻截圖）
衛生局傳染病專家菲利普透露，下周舊金山將重啟多項商業活動。（視頻截圖）

舊金山 疫情 健身

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