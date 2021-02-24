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攜手教會 聖他克拉拉縣再開疫苗接種站

記者陳程威／聖荷西報導
聖谷醫療中心副醫學官湯儀表示，開設新的疫苗接種站為受到疫情影響最嚴重的地區與族群提供疫苗接種的機會。（聖縣視訊發佈會截圖）
聖谷醫療中心副醫學官湯儀表示，開設新的疫苗接種站為受到疫情影響最嚴重的地區與族群提供疫苗接種的機會。（聖縣視訊發佈會截圖）

聖他克拉拉縣政府23日宣布，將與以馬內利浸信會（Emmanuel Baptist Church）合作，在聖荷西的467 North White Road上開設全新的疫苗接種中心。早在去年秋天，以馬內利浸信會就已與聖縣政府合作建立新冠檢測中心，迄今為止為附近居民提供了近4萬次的新冠檢測服務。 

以馬內利浸信會所在的郵區號為95127的東聖荷西地區，也是迄今為止，聖縣受到疫情影響最嚴重的地區之一。 據聖縣衛生局的官方數字顯示，常住人口為6萬5686人的95127地區，有6871個感染案例。

聖谷醫療中心副醫學官湯儀（Jennifer Tong）表示，以馬內利浸信會所在的地區，是受到新冠疫情影響最嚴重的地區之一，且教會與當地的非裔社區的緊密聯繫，是縣府推動為受到疫情影響最嚴重的社區進行疫苗接種的理想夥伴。

聖縣政府表示，會繼續在教會提供檢測的服務。

以馬內利浸信會主任牧師雷諾茲（Jason C. Reynolds）表示，在受影響最嚴重的社區中成立疫苗接種站，是幫助戰勝疫情的關鍵。「非常感激我們有機會成為這一黑暗時刻的一道光，成為一個人們可以前來尋求幫助的空間。」

在短暫的準備期後，以馬內利浸信會的疫苗站每天疫苗施打量將能達到500劑。開放時間為每周二到周五，上午9點到下午4點。這一周浸信會的疫苗接種站不需要預約。但之後會在預約的制度下，提供一些免預約的名額。

為了讓上網預約有困難的民眾公平地接收到疫苗，縣府每天會預留一些免預約的名額，並留給在社區中提供多種語言服務的社區宣導人員為民眾作的直接預約。

聖縣政府鼓勵所有65歲及以上的居民和醫療照護人員在本周預約疫苗接種。此外，在加州1B階段前線工作人員現在可以預約2月28日或之後的疫苗施打。其中包括教育和托兒、緊急服務和食品及農業行業員工。沒有網路或需要協助的居民，可以撥打211尋求協助，提供包括中文在內的多種語言服務。

根據聖縣官方的數據，全縣目前有26.7萬多名居民至少接種了一劑疫苗。截至2月23日，已有超過10萬人完成了兩劑疫苗的接種。聖縣政府的目標是，在8月1日前為85%的符合條件的人口接種兩劑新冠疫苗。

疫苗 疫情 檢測

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