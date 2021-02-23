遏止仇恨犯罪 加州州議會批准140萬元撥款

農曆新年前後發生在屋崙華埠的針對亞裔長者仇恨襲擊案件，引發全國關注。（記者黃少華／攝影）

為應對近期針對亞裔 仇恨案件激增的問題，州議會於2月22日批准了一筆140萬元的撥款，以支持正在進行跟蹤這一趨勢的研究和報告工作。這筆撥款需要等待州長紐森（Gavin Newsom）簽字才能最終獲得批核。

代表舊金山的州眾議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）將這筆140萬元的撥款作為AB 85號法案一部分提出。AB 85號法案是一項財政援助法案，旨在為應對持續蔓延的新冠疫情 提供額外資源。

州議會亞太裔核心小組主席潘君達（Richard Pan）說：「亞太裔美國 人社區的歷史中不時出現種族主義和仇恨事件，包括排華法案、二戰中對日裔美國人的不公正監禁、陳果仁（Vincent Chin）被謀殺、9·11事件後對錫克教徒的仇恨罪行，以及最近由於新冠疫情大流行的種族主義言論煽動了對亞太裔長者襲擊和謀殺。」

潘君達感謝州議會通過這筆140萬元撥款，以資助洛杉磯加大（UCLA）主持的相關數據收集和研究工作，以解決針對亞太裔社區的種族仇恨犯罪。他也感謝丁右立領導和推動這項工作。

新冠疫情大流行以來，亞裔美國人被荒謬地指責為傳播新冠病毒的源頭，整個社區越來越多地受到種族主義行為的影響。

隨著仇恨犯罪案件的不斷激增，亞太裔規畫與政策委員會（A3PCON）、華人權益促進會（CAA）、舊金山州立大學亞裔研究所在大約一年前推出了「停止歧視亞太裔」（Stop AAPI Hate）報告網站，持續追踪加州乃至全國範圍內針對亞太裔的仇恨、暴力、騷擾、歧視、兒童欺凌案件。上個月，灣區針對長者的襲擊案件特別嚴重，包括一名84歲的泰國裔長者被一名非裔惡性撞倒身亡。

丁右立表示：「在疫情大流行期間，針對亞裔的仇恨案件上升令人震驚。但是，如果不知道問題有多大，我們就無法解决它。新的州府資助使數據收集得以繼續。這一研究最終將會有助我們找到解決方案，使所有社區都更加安全。」

到2020年底，「停止歧視亞太裔」網站已經記錄了2800多宗案件。其中超過1200宗發生在加州。由於許多受害者不信任政府，不願站出來，這些數字可能被低估。