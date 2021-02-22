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加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

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加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

編譯組／美聯社沙加緬度22日電
加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）
加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州議會22日以大幅度票數通過一項紓困法案，將提供一次性600元紓困金低收入居民，估計符合領取資格的民眾約570萬人。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，他會在23日簽署通過這項紓困法案。加州稅務局（Franchise Tax Board）表示，符合領取資格的民眾會在到今年收到加州退稅後的45天到60天內收到這筆紓困金。

75歲的傑克森（Judy Jackson）是退休教師，同時也是癌症倖存者，她每月從其他政府計畫領取到的收入約1000元。傑克森說，她將把部分紓困金拿來繳清冰箱的欠款，這樣她就可以網購食物送貨到家，避免在疫情期間到超市買菜。

傑克森說：「我每個月都擔心，錢是否會在月底前就用完。有了這筆額外的收入，或許我偶爾可以買個冰淇淋吃。」

這項紓困金是加州立法會22日通過的76億元紓困計畫的一部分，這項計畫還包括提供20億元補助金給小型企業、豁免掙扎求生的餐廳和理髮店約2560萬元的營業費、提供3000萬元給糧食銀行和500萬元給尿布銀行。

和去年聯邦紓困法案相比，加州紓困法案涵蓋的民眾較少。加州紓困法案將發放約23億元將給獲得加州所得稅減免（earned income tax credit）的民眾，一般而言，這些民眾的年收入都在3萬元以下。另外4億7000萬元將提供給使用個人報稅身分號碼、扣稅後年收入不超過7萬5000元的居民，這些大多是沒有社會安全號碼的居民，例如移民。如果兩種情況都符合，則可以分別獲得600元紓困金，即一共可領1200元。

此外，9億9300萬元將用來幫助加州社會福利計畫援助的對象，包括低收入家庭、年長者、視障和殘障者。

根據估計，這項法案讓加州今年至少有150億元的一次性盈餘可用作消費。

加州有能力提供這些紓困金的原因，在於它是美國人口最多的州，境內有許多較不受新冠疫情影響的富裕居民，他們有能力繼續納稅。加州去年流失約150萬個工作機會，大都是低薪的旅遊業和餐飲業職務。但隨著愈來愈多人轉為在家工作，加州年收入在6萬元以上的工作去年反而有所增加。

去年，紐森使用他的緊急權限撥出5億元援助受疫情影響的小型企業，每個企業最高可獲得2萬5000元。但第一輪發放收到超過33萬4000件申請，申請總金額超過44億元。

加州立法會22日將小型企業援助金提高20億元，年收入從1000元到250萬元的商家都可申請，但他們必須是現在還在營業的商戶，或至少有重開計畫的商戶。

加州通過新紓困法案，約570萬名加州居民可獲得600元紓困金。（Getty Im...
加州通過新紓困法案，約570萬名加州居民可獲得600元紓困金。（Getty Images）

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