我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

紐奧良槍店爆槍案 槍手射殺2人後遭擊斃

舊金山與聖荷西 租金持續大幅下跌

編譯組/ 灣區電

最新租房市場資訊顯示，在新冠瘟疫疫情影響下，舊金山聖荷西租金持續大幅下跌，沙加緬度情形則剛好相反。

最新Zillow數據顯示，與去年元月份相比，舊金山今年元月的平均租金下跌9.2%。平均租金從一年前的3169元下跌到今年元月期間的2786元。

聖荷西情況與舊金山相去不遠，從去年元月份的3118元平均月租跌到一年後的2892元，跌幅為7.2%。與全國租金情況相比，舊金山與聖荷西雙城的租金下跌情況更為明顯。美國全國去年一年平均月租不跌反升，平均增加了0.5%。

雖然如此，舊金山與聖荷西租金仍有上漲的可能。Zumper數據顯示，舊金山與聖荷西從去年12月到今年元月間，平均房租微幅上漲。可是Zillow數據卻沒有顯示這種趨勢。雖然房租出現上漲可能性，Zumper認為房租趨勢是否能維持上升，目前仍言之過早。

有些房地產網站使用另外一種統計方式指出，灣區租金在過去一年內大幅下跌超過20%。

Zillow 報告指出，許多租金昂貴的沿岸大城市，目前租金的確比一年前下跌甚多。報告中指出，疫情中大都市的餐廳、酒吧、休閒娛樂場所關閉，造成城市生活吸引人的光芒喪失。

有些生活費較低的城市如沙加緬度，疫情中租金不降反升。沙加緬度在瘟疫期間租金上漲7.6%，可能是舊金山與其他灣區居民遷入有關。

另根據Zillow數據，舊金山與聖荷西的平均房屋售價反而上漲，與房租情形全然兩樣。舊金山屋價指數從112萬元上增到118萬元，漲幅5.3%。聖荷西房價指數從115萬元漲到131萬元，漲幅高達14.2%，遠高於全國房價指數9.1%的漲幅。

根據Zillow 報告，灣區與全國生活費高昂的地區租金下跌，屋價反漲，這正顯示疫情間受到衝擊最嚴重的是租戶，一般來說，比起擁有房地產者，租戶經濟情況較不穩定。

Zillow報告指出，房地產銷售與租房市場趨勢各行其道，這更顯示大瘟疫造成的經濟衰退情形何等不尋常，也何等不公平。

租金 舊金山 聖荷西

上一則

灣區新增疫苗接種點 好市多門店開放民眾接種

下一則

灣區中位房價 疫期、佳節續狂飆 8縣12月同比漲13%

延伸閱讀

灣區新增疫苗接種點 好市多門店開放民眾接種

灣區新增疫苗接種點 好市多門店開放民眾接種
研究：摩天高樓太沉重 惡化舊金山下沉壓力

研究：摩天高樓太沉重 惡化舊金山下沉壓力
2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人
加州日增、住院死亡病例 連5周下降

加州日增、住院死亡病例 連5周下降
美國經濟最佳城市 聖荷西排名大跌

美國經濟最佳城市 聖荷西排名大跌
罰金累積近百萬 聖荷西違規健身房停業

罰金累積近百萬 聖荷西違規健身房停業

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題