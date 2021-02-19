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疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

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疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

編譯組╱灣區18日電
加州失業金申請人數再創新高。(圖取自網路)
加州失業金申請人數再創新高。(圖取自網路)

加州政府官員表示，加州失業申請已飆升至最高水平長達一個月以上時間。這是因新冠疫情經濟活動關閉，持續削弱加州脆弱工作市場的嚴峻跡象。根據聯邦勞工部，上周有15萬8600人首次申請失業救濟，以前一周增加2萬660人，是自1月9日之後的最高紀錄。當周則有18萬2600人提出失業申請。

全美截至2月13日當周有86萬1000人申請失業福利，比2月6日當周增加1萬3000人。加州失業申請佔全美相當大比例。儘管加州勞動力僅佔全國11%，上周加州失業申請佔全美18.4%，幾周之前的1月23日當周，加州失業申請只佔全美6.3%。自此之後連續三周，加州失業申請人數在全美範圍比例急速上升，1月30日當周為12.9%、2月6日為15.3%，現在則已增至近20%。

加州失業申請人數增多趨勢，對勞工市場相當不利。截至2月13日的四周內，平均一周有11萬4800人申請失業福利，比截至2月6日的四周平均失業申請人數，增加了1萬300人。

加州與地方政府自3月中旬以來，暫停商業活動以應對新冠病毒，導致失業救濟申請人數持續上升。不過，前加州就業發展局長柏尼克(Michael Bernick)指出，即便是在經濟強勢時期，加州每周平均仍有4-5萬人首次申請失業福利。他表示，約於一年前的2020年2月第二周，加州有4萬392人申請失業救濟。

失業申請人數眾多，加州就業發展局也持續努力支付申請失業金，並且正在處理盜領失業金及身分盜用案件。此外，根據EDD針對進行裁員公司的核查發現，許多灣區公司計畫永久關閉。

‧Stitch Fix永久關閉南舊金山辦公室。裁減162個工作。

‧Uniqlo關閉位在舊金山的三層樓零售商店，店址位在越來越荒涼的聯合廣場。裁減69個工作。

‧舊金山財務服務公司Azlo宣布停止營運。裁減16個工作。

‧CSAA保險關閉費爾菲德辦公室。裁減16個工作。

‧農產品加工廠True Leaf Farms關閉蒙特瑞縣岡薩雷斯鎮工廠。裁減44個工作。

‧12月被Uber收購的Postmates裁減舊金山69個職位。

許多加州勞工失業，導因於新冠迫使許多商業關閉進而不再重啟，就業市場疲弱，勞資雙方都面臨經濟前景黯淡的挑戰。柏尼克表示，加州已有數千家企業永久關閉。

全美截至2月13日當周有86萬1000人申請失業福利，比2月6日當周增加1萬30...
全美截至2月13日當周有86萬1000人申請失業福利，比2月6日當周增加1萬3000人。(美聯社)

加州 舊金山 勞工部

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