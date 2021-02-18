舊金山公校重啟 達暫定協議 未宣布確切日期

舊金山 公立學校似乎更靠近重啟教室教學目標。舊金山聯合學區 總監馬菲斯(Dr. Vincent Matthews)表示，已達成重啟暫定協議，學區教育委員會預期將於下周批准。然而，直至17日下午，舊金山公校 重啟日期仍未宣布。

舊金山公校學生自3月以來就沒去上學。到目前為止，已有6所小學已制定安全標準，並由舊金山市衛生部門進行檢查。不過，馬菲斯並未就學校何時重啟，具體指出確切日期。他表示，公立學校在疫情期間重新開放所面臨的挑戰與複雜性，其實並沒有被誇大，舊金山聯合學區也並非唯一面臨重啟校園難題的學區。由於新冠病毒高感染率，目前加州仍有十分之九大型學區仍持續關閉。

舊金山教師工會「舊金山聯合教育組織」(United Educators of San Francisco)表示，日前已與學區達成協議，允許特殊需要學生可在舊金山返回「紅色層級」(Red Tier)後，盡快進校接受個人評估。舊金山市目前仍處於「紫色層級」(Purple Tier)，也是新冠疫情傳播最高層級。

工會表示，協議沒有要求讓所有教師接種疫苗，並且希望能在舊金山不再處於「紫色層級」後，盡快讓教師回到實體學校工作崗位。提案是讓幼稚園前(Pre-K)至五年級學生回到面對面教學，返校指導方針與聯邦、州及市府規範一致。

聯邦疾病控制中心、州府衛生部門與市府所屬衛生部門皆指出，教師接種疫苗非重啟學校教室必須。然而，教師工會先前對此表示反對，堅持先讓教師成員接種疫苗，或至少見到新冠疫情蔓延情況在社區減緩。

舊金山聯合學區、學區總監馬菲斯與舊金山教育委員會，日前因未能重啟公立學校，被舊金山市起訴。訴訟指控學校官員未能按照州法要求而制定重啟具體計畫，上周提交動議內容包括遠距教學對學生情緒與心理健康傷害的證詞。

共和黨籍州長候選人佛考納(Kevin Faulconer)強調舊金山市公校面臨的困境僵局，也批評學區委員會與現任州長紐森重啟學校領導失策。他表示，這絕非袖手旁觀說風涼話，而是在私校能在教師安全情況下重啟、學生安全學習，為何不能在公校發生？