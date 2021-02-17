屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

15日下午5時許，屋崙華埠發生一起搶劫，一女子相機被搶，劫匪甚至試圖用車撞女子。附近酒莊的華人東主衝出來見義勇為，為解救女子，開了四槍，嚇退劫匪。（記者劉先進 ／攝影）

15日下午5時許，屋崙華埠 9街夾Franklin街發生一起搶劫，一白人女子在附近攝影被劫匪搶劫相機，劫匪甚至試圖用車撞女子。危急時刻，附近酒莊的華人 東主衝出來見義勇為，為解救女子，開了四槍，嚇退劫匪。好在現場沒人被擊中，女子受輕傷。

屋崙警方並未透露劫匪人數，只是表示，有市民在搶劫過程中開了槍。目前一名男子被拘留。但未說明男子身分。

屋崙社區領袖陳錫澎表示，酒莊東主被警方扣留協助調查，16日已釋放，希望不會被起訴。社區感激東主的勇敢，相信東主是迫不得已為救人才開槍。也提醒其他華人，在自衛的時候保護好自己，合法合理用槍。

16日中午，事發現場已恢復平靜。酒莊的兩位工作人員均表示，槍擊時，自己未上班，對事發經過並不知情。記者撥打酒莊東主電話，卻顯示關機。

華人鐘女士說，早在15日下午，就在微信群聽說了此事，得知東主開了幾槍，嚇退歹徒。他到酒莊買東西打聽此事，還感謝東主的英勇行為。

陳錫澎表示，15日黃昏時，有個附近住的30歲白人女子，到華埠攝影，希望拍下特色藝術。被人搶劫相機。因為相機有帶子掛在脖子上，劫匪大力拉扯時，將女子拉倒在地，當時已受輕傷。附近酒莊東主見狀，衝出來見義勇為，想去救下受傷女士。在爭執過程中，酒莊東主開了4槍。劫匪曾上車，試圖和同夥一起逃走，其中有撞到受害者。如果不是華人東主勇敢站出來，受害者傷勢可能更重。希望受害者盡早康復。

陳錫澎表示，現場事情發生太快。劫匪搶劫時，受害者大聲呼叫。華人東主出來幫忙，劫匪逃走。「雖然警方還在調查中，但我相信，華人東主的出發點，是在受害者有生命危險的緊急情況下救人，不希望受害者繼續受傷。他不是蓄意傷人。」

陳錫澎強調，事後東主被警方扣留調查，已在16日釋放，希望不會被起訴。「很多人在問我，為何好心幫忙抓賊，卻反被警員抓住？我也在問警方、律師。既然有法律，就需遵守。但華人社區會支持東主，大家守望相助。」

陳錫澎提醒其他華人，做生意時自衛很重要，尤其是生死之際。但也希望商戶瞭解關於自衛過程的法律問題，因為有太多灰色地帶。華人要保護好自己，也要合法合理用好槍械。保護亞裔社區，不僅要自保和義工巡邏，也要有更多警力安排。

屋崙警局戰略公關經理錢柏斯（Paul Chambers） 表示，15日下午5時45分，警員被派往9街和Franklin街調查一起槍擊案。警員到達現場後，與受害者和一名目擊者取得聯繫。目擊者稱一名市民在搶劫過程中開了槍。目前，有一名男子被拘留。

錢柏斯說，本案正在調查中，暫時不方便透露有多少劫匪在逃。任何知情者請致電(510) 238 -3951聯繫屋崙警局劫案科。