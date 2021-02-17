金山灣景區SF MARKET 高容量疫苗接種中心開幕
舊金山市長布里德（London Breed）2月16日召開記者會，與市議會議長華頌善（Shamann Walton）和公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）聯合宣布，位於灣景區（Bayview）901 Rankin Street SF Market的高容量新冠疫苗接種中心，本周起正式運營。
市府與Sutter Health合作運營這個疫苗接種中心。應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）和消防局長尼科爾森（Jeanine Nicholson）、SF Market董事會主席齊加斯（Eli Zigase）、Sutter太平洋醫療基金會執行長Robert Nordgrer和家庭醫生李洪燮（Jonathan Lee）也出席了記者會。
這是舊金山在過去一個月內開設的第三個高容量新冠疫苗接種中心。前兩個分別位於舊金山市立大學和馬士孔尼會議中心。
李洪燮表示，這個疫苗接種中心每周一至周五上午8時至下午5時開放。目前的新冠疫苗接種人數上限是每個工作日1000人，但僅限於為提前預約的人士提供服務。疫苗供應一旦更加充足，預約名額和運營時間將會增加。
醫護人員和65歲及以上長者，可以通過市府網站SF.gov/getvaccinated、Sutter Health的患者線上入口網站My Health online或致電（844）987-6115預約。Sutter Health要求患者確保在接種新冠疫苗前的兩周內沒有接種任何其它疫苗。有關疫苗接種更多資訊，可瀏覽網頁https://www.sutterhealth.org/for-patients/health-alerts/covid-19-vaccine。
成功預約到SF Market接種新冠疫苗的人士，不需要在預約時間前15分鐘到場。到場後經歷的流程包括：量體溫，回答幾個簡單的健康問題，戴上一個新口罩及用洗手液洗手，核對資料，接種疫苗，在休息區等候15至30分鐘後離開（如果身體狀況正常）。
布里德說：「有了SF Market這個接種中心。居住在灣景區獵人角地區和城市東南部的居民更容易獲得疫苗接種。這次疫情大流行期間，我們確保了本市對COVID-19的響應是公平的。我們正繼續這項工作，在受災最嚴重的社區建疫苗接種點。現時供應仍非常有限，但我們正在確保整座城市的基礎設施到位。一旦開始收到更多疫苗，我們準備每天至少為1萬人接種。」
對於能否在6月份之前完成為全市居民接種疫苗的目標，布里德說：「這當然是我們的目標。我真的很自豪，舊金山平均每天能接種4000多劑疫苗。如果我們能達到1萬劑量，實際上可以超過1萬劑，那麼這是可能的。祈禱吧。疫苗不在我們的控制範圍內。但一旦有了（足夠的）疫苗，我們就會及時為市民接種。」
截至2月16日，全加州共接種了620萬劑疫苗。在舊金山，12萬2420名居民接種了第一劑，佔到16歲以上人口的16%，3萬5764人接種了第二劑。
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