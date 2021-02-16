我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

聖馬刁縣 教師、兒童保育工作者 22日起排入接種行列

記者黃少華／紅木城報導
聖馬刁縣已在多個地點開設了「得來速」免下車新冠疫苗接種服務。（記者黃少華／攝影）
聖馬刁縣已在多個地點開設了「得來速」免下車新冠疫苗接種服務。（記者黃少華／攝影）

聖馬刁縣上周正式發布了2月下旬擴大新冠疫苗接種的計畫。從2月22日開始，只要供應充足，教育工作者、兒童保育工作者、急救人員、食品和農業工人都可以接種新冠疫苗。這些行業的員工符合州府1B階段的新冠疫苗接種資格。

縣政府表示，聖馬刁縣正與代表上述行業的相關工會組織合作，支持基於公平框架的疫苗接種計畫。

2月9日，代表聖馬刁縣南部和聖他克拉拉縣北部的加州參議員貝克爾（Josh Becker）就發出呼籲，應立即為中半島的教師接種新冠疫苗，為重開課堂面對面教學創造安全條件。聖馬刁縣平均每周注射9000劑新冠疫苗，全縣的教師總數為5000人。

在疫苗供應允許的情况下，聖馬刁縣還將為那些無法通過一般醫療機構接種疫苗的最新合格居民提供額外的接種途徑。

聖馬刁縣將鼓勵當地醫療健保提供商，盡可能在低收入社區的優先階段人群中接種新冠疫苗，然後向更廣泛的合資格人群開放接種預約。

截至2月14日，聖馬刁縣大約78萬居民當中，已經有8萬4783人接種了第一劑新冠疫苗，另有近兩萬人已經完成了兩劑新冠疫苗的接種。

聖馬刁縣縣議員葛露姆（Carole Groom）在一份聲明中說：「人們對新冠疫苗的呼聲是可以理解的。我們需要盡快採取行動，盡快實現接種目標。由於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情繼續肆虐社區，我們必須在限制性條件下，盡我們所能來限制這種流行病的嚴重影響。」

疫苗 低收入 加州

上一則

阿拉米達縣通知所有學校：教職工分三等級接種疫苗

延伸閱讀

新進展！聖他克拉拉縣 近半長者已接種新冠疫苗

新進展！聖他克拉拉縣 近半長者已接種新冠疫苗
WHO授權AZ疫苗緊急使用 COVAX啟動首波配送

WHO授權AZ疫苗緊急使用 COVAX啟動首波配送
西班牙養老院接種疫苗78人全確診 專家:與疫苗效力無關

西班牙養老院接種疫苗78人全確診 專家:與疫苗效力無關
舊金山國際機場停車場 將設疫苗接種點

舊金山國際機場停車場 將設疫苗接種點
聖馬刁縣警界要求：執法人員優先接種

聖馬刁縣警界要求：執法人員優先接種
加州參議員貝克爾：支持重開課堂 中半島教師應先接種

加州參議員貝克爾：支持重開課堂 中半島教師應先接種

熱門新聞

華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
部分已經接種疫苗的民眾，體驗到疫苗的副作用。（記者李榮／攝影）

華人談接種新冠疫苗：一度痠痛、微燒 兩天才好轉

2021-02-10 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
薯條別倒在餐盤上吃 速食店員工揭恐怖內幕

薯條別倒在餐盤上吃 速食店員工揭恐怖內幕
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰