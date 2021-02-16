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新進展！聖他克拉拉縣 近半長者已接種新冠疫苗

編譯組 / 綜合報導
聖他克拉拉縣65歲以上長者中，43.7%已接種疫苗。（美聯社）
聖他克拉拉縣65歲以上長者中，43.7%已接種疫苗。（美聯社）

雖然新冠病毒（COVID-19）疫苗的推廣一直很費時費力，但聖他克拉拉縣則是看到了新的進展。

周一該縣宣布，超過一半的75歲及以上居民，和43.7%的65歲及以上居民已經接受了至少一劑疫苗。這使該縣部分或全部接種疫苗的居民總數達到23萬2761人，佔該縣有資格接種疫苗的人口（16歲及以上）的14.5%。

縣政府官員說，這個新的里程碑反映了接種疫苗的目標方面取得了 「有力的進展」，縣府方面計畫今年8月1日之前讓85%的16歲及以上人口完成接種。

「我們作為一個縣，在對於高風險老年居民接種疫苗方面，取得了如此之大的進展，這令人振奮。他們因新冠病毒會罹患重病和死亡，」該縣的新冠病毒測試和疫苗官員芬斯特謝布（Marty Fenstersheib）博士說。

這些65歲及以上的人占新冠病毒死亡人數的81%，住院人數的60%左右。

聯邦衛生官員在上周五宣布，下一組定於3月15日開始接種疫苗的優先人群年齡在16-65歲，並且至少患有一種 「嚴重的病癥」。

這些情況包括癌症、唐氏綜合症、懷孕、第四階段或更高的腎臟疾病、需要氧氣的肺部疾病、因器官移植而導致的免疫系統衰弱、鐮狀細胞疾病、肥胖、二型糖尿病，以及心臟疾病如冠狀動脈疾病和心肌病。

州政府的指導方針允許各縣推出類似舉措，但聖他克拉拉縣可以自行決定是否推遲3月15日原定的疫苗接種。

過去由於疫苗供應量少，儘管州政府開了綠燈，該縣在為65歲及以上的人接種疫苗上仍需等待。芬斯特謝布說，疫苗供應目前仍然是個問題。

「現在這歷史性的努力挽救了許多生命，但我們必須加快我們的工作，以覆蓋整個社區，並特別關註受新冠病毒影響最大的社區，」芬斯特謝布說。「此外，我們需要州政府和聯邦政府提供應足夠的疫苗，以實現我們廣泛保護社區的目標。 」

目前，有資格接種新冠疫苗的人包括所有醫護人員、長期護理機構的人員和65歲及以上的人。居民可以通過訪問sccfreevax.org網站進行預約，或撥打211電話萊獲得多種語言的幫助。

疫苗 癌症 肥胖

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