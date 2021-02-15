加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

圖為阿縣競技場現場準備好的疫苗接種點。（記者劉先進 ／翻攝）

加州 政府與拜登政府合作，將開始為符合條件的居民提供新冠疫苗 接種，比如阿拉米達縣受影響最大的社區。16日起，屋崙競技場（Oakland Coliseum）將開放作為大規模疫苗接種點。該站點每天最多可以接種6000只疫苗。

屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）表示，從15日起，以下任何一個群體的社區成員都可以在網站MyTurn或致電1-833-422-4255預約，並在競技場現場接種疫苗，包括：醫護人員，長期護理機構的住宅居民，以及食品、農業、教育和兒童保育、緊急服務從業者和65歲及以上的個人。

卡普蘭和議員里德（Treva Reid）表示，兩人在1月15日的會議上就批准成立一個特別工作組，通過了相關決議，請求州和聯邦援助，並與包括運動家職棒隊和阿縣衛生局在內的相關機構合作，使競技場成為大規模的疫苗接種點。競技場位於最受關注的社區內，這些社區歷來服務不足，目前新冠陽性率最高。

兩位市議員表示，正在與州和聯邦合作夥伴合作，以改善政府部門對服務不足社區的宣傳，並與當地社區組織合作，推出更多的流動疫苗接種點。

編譯組／綜合報導

根據新的報告顯示，加州各族裔接受新冠肺炎疫苗有所差距。至目前為止，接受第一劑新冠肺炎疫苗施打的白人有32.7%，西裔16%，亞裔 為13%，非裔為2.9%，原住民0.3%。這項結果與加州人口比例對照顯示，白人施打疫苗的人數最多，西裔則明顯與人口比例不符，亞裔接種者與人口的比例最接近。

KTLA電視台報導，加州衛生廳發佈的這分新數據，首次按年齡、種族、性別和位置分類不同接種者。礙於供應有限，醫護人員、長期護理居民與65歲或以上者，占第一批施打疫苗最大比例。

至14日，已將805萬1475劑疫苗分佈至加州各接種點，已完成接種576萬8684萬劑。

報告顯示，老年人占接種第一劑疫苗的54.7%，其次是18歲至49歲人群，占28.7%。年紀在50歲至64歲占16.6%。若以性別分，女性占58.5％，男性占41.1%，拒絕透露性別或被認定為變性或其他者占0.4%。

報告並顯示，洛縣西裔收到可用疫苗的23.2%，在聖地牙哥，白人收到42.3%可用疫苗，西裔14.1%，亞裔10.8%，非裔1.9%，原住民0.5%。

洛縣一些衛生官員和激進主義者認為，這種疫苗並未有效針對疫情影響最嚴重的社區，西裔、非裔和亞裔人口，在該縣從事基本勞工占很大比例，這些社區許多人可能無法獲得接種疫苗所需的醫療保險。