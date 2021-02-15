我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

記者劉先進／屋崙報導
圖為阿縣競技場現場準備好的疫苗接種點。（記者劉先進 ／翻攝）
圖為阿縣競技場現場準備好的疫苗接種點。（記者劉先進 ／翻攝）

加州政府與拜登政府合作，將開始為符合條件的居民提供新冠疫苗接種，比如阿拉米達縣受影響最大的社區。16日起，屋崙競技場（Oakland Coliseum）將開放作為大規模疫苗接種點。該站點每天最多可以接種6000只疫苗。

屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）表示，從15日起，以下任何一個群體的社區成員都可以在網站MyTurn或致電1-833-422-4255預約，並在競技場現場接種疫苗，包括：醫護人員，長期護理機構的住宅居民，以及食品、農業、教育和兒童保育、緊急服務從業者和65歲及以上的個人。

卡普蘭和議員里德（Treva Reid）表示，兩人在1月15日的會議上就批准成立一個特別工作組，通過了相關決議，請求州和聯邦援助，並與包括運動家職棒隊和阿縣衛生局在內的相關機構合作，使競技場成為大規模的疫苗接種點。競技場位於最受關注的社區內，這些社區歷來服務不足，目前新冠陽性率最高。

兩位市議員表示，正在與州和聯邦合作夥伴合作，以改善政府部門對服務不足社區的宣傳，並與當地社區組織合作，推出更多的流動疫苗接種點。

編譯組／綜合報導

根據新的報告顯示，加州各族裔接受新冠肺炎疫苗有所差距。至目前為止，接受第一劑新冠肺炎疫苗施打的白人有32.7%，西裔16%，亞裔為13%，非裔為2.9%，原住民0.3%。這項結果與加州人口比例對照顯示，白人施打疫苗的人數最多，西裔則明顯與人口比例不符，亞裔接種者與人口的比例最接近。

KTLA電視台報導，加州衛生廳發佈的這分新數據，首次按年齡、種族、性別和位置分類不同接種者。礙於供應有限，醫護人員、長期護理居民與65歲或以上者，占第一批施打疫苗最大比例。

至14日，已將805萬1475劑疫苗分佈至加州各接種點，已完成接種576萬8684萬劑。

報告顯示，老年人占接種第一劑疫苗的54.7%，其次是18歲至49歲人群，占28.7%。年紀在50歲至64歲占16.6%。若以性別分，女性占58.5％，男性占41.1%，拒絕透露性別或被認定為變性或其他者占0.4%。

報告並顯示，洛縣西裔收到可用疫苗的23.2%，在聖地牙哥，白人收到42.3%可用疫苗，西裔14.1%，亞裔10.8%，非裔1.9%，原住民0.5%。

洛縣一些衛生官員和激進主義者認為，這種疫苗並未有效針對疫情影響最嚴重的社區，西裔、非裔和亞裔人口，在該縣從事基本勞工占很大比例，這些社區許多人可能無法獲得接種疫苗所需的醫療保險。

疫苗 加州 亞裔

上一則

金山集會反暴力 呼籲各族裔團結 舉牌「保護長者 」

延伸閱讀

WHO授權AZ疫苗緊急使用 COVAX啟動首波配送

WHO授權AZ疫苗緊急使用 COVAX啟動首波配送
韓國加購疫苗 供2300萬人施打

韓國加購疫苗 供2300萬人施打
以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%
洛杉磯州大將開設新疫苗接種站

洛杉磯州大將開設新疫苗接種站
西班牙養老院接種疫苗78人全確診 專家:與疫苗效力無關

西班牙養老院接種疫苗78人全確診 專家:與疫苗效力無關
要求員工打疫苗？企業主陷兩難

要求員工打疫苗？企業主陷兩難

熱門新聞

華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
部分已經接種疫苗的民眾，體驗到疫苗的副作用。（記者李榮／攝影）

華人談接種新冠疫苗：一度痠痛、微燒 兩天才好轉

2021-02-10 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文
薯條別倒在餐盤上吃 速食店員工揭恐怖內幕

薯條別倒在餐盤上吃 速食店員工揭恐怖內幕
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼