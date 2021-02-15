疫苗傳聞多 舊金山加大陳子平教授解惑

戶外用餐是否安全？陳子平教授表示是安全的，但仍然還是要小心。（本報檔案照片）

疫苗 接種的範圍逐步擴大，但是有關疫苗的傳聞依然四處流傳，讓民眾們充滿疑惑。舊金山 加大（UCSF）的亞裔健康研究院（Asian Health Institute）舉辦論壇，邀請了傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）來答疑。

論壇上也設置了本報問答的時間，讓陳子平教授可以回答現在民眾最關心的幾個問題。

問：病毒頻繁變種，疫苗究竟會不會依然有效？

答：如果能夠接種疫苗，最好能夠盡快接種。也就是對於病毒最好的對抗方式，就是打疫苗。病毒每兩周都會產生變種，所以越早打針越好。而且生產疫苗的藥廠，也會因應病毒變種來生產新版本、改良的疫苗。而且對於輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）兩個疫苗藥廠而言，發現新的變種之後再生產新改良的疫苗，難度並不高。具體而言，像是在英國發現的變種病毒，現有的疫苗都還是有效的。而像南非的變種，則是對疫苗的效力較為「抵抗」（resistant）。

問：美國的疫苗究竟夠不夠？

答：像是舊金山加大而言，曾經的確是只是對75歲以上的長者開放申請接種疫苗，現在都降為65歲了。但是在加州 內，不同縣市、不同的管轄區，確實是有不同的接種疫苗範圍。這的確非常令人失望，也令人覺得很疑惑。現在我們不斷在獲得更多的疫苗，除了藥廠都在加緊生產之外，新的強生（Johnson & Johnson）的疫苗也在等待審核當中。同時，也有說法建議不要預先儲存第二針疫苗，而是先讓越來越多的人能夠打第一針。

問：現在去餐廳「戶外吃飯」（outdoor dining），究竟安不安全？

答：我覺得去戶外吃飯是安全的。戶外比室內用餐要安全得多，我對於室內用餐比較擔心。但是也要看具體情況，像是在舊金山米慎區的Valencia街，大家都擠在戶外的餐桌上用餐，人來人往，這和一般的戶外的情況也有不同，所以關鍵還是要看人們的具體行為。我們在加州比較幸運，因為天氣允許戶外用餐，像是在東岸，戶外用餐則不容易。總而言之就是一切要小心。